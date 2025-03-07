CHP'de "Adnan Beker" krizi büyüyor! Özgür Özel'den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş'a yanıt: 6 ay önce "Adnan gelebilir" dedi

Yavaş, Basın mensuplarının Özel'in TBMM'deki grup toplantısındaki ifadesinin hatırlatılması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

SİYASETTE İNSAN ANCAK KENDİ KENDİNE KEFİL OLABİLİR

Beker'in CHP'ye katıldığını olaydan bir gün önce basından öğrendiğini belirten Yavaş, "Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İyi Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT: MANSUR BEY 6 ÖNCE "ADNAN GELEBİLİR "DEDİ

CHP yandaşı Now TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt verdi. "Beker'in partiye katılmasıyla ilgim yok" diyen Yavaş'ı adeta yalanlayan Özel, "6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü." dedi.