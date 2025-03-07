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CHP'de "Adnan Beker" krizi büyüyor! Özgür Özel'den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş'a yanıt: 6 ay önce "Adnan gelebilir" dedi

CHP'de Ankara Milletvekili Adnan Beker'in partiye katılması büyük krize yol açtı. Özgür Özel, Beker’e rozet takarken Mansur Yavaş’ı işaret etti, ancak Yavaş transferden haberinin olmadığını söyledi. Bu açıklamayı yalanlayan Özel, Yavaş’ın 6 ay önce "Adnan gelebilir" dediğini iddia etti. Karşılıklı açıklamalar parti içinde yeni bir ayrışmaya işaret ederken, Beker’in geçmişte Başkan Erdoğan’a oy verdiğini açıklaması da Özel'e soruldu.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 10:39 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 10:54
CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor! Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş’a yanıt: 6 ay önce Adnan gelebilir dedi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde patlayan son krizin adı; Adnan Beker...

İyi Parti'den istifa ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen Adnan Beker'in CHP'ye katılması partiyi karıştırdı.

Özgür Özel Adnan Beker'e CHP rozeti taktıÖzgür Özel Adnan Beker'e CHP rozeti taktı

ÖZGÜR ÖZEL ROZETİ TAKTI TOPU MANSUR YAVAŞ'A ATTI
Tepkilerin gölgesinde CHP TBMM Grup Toplantısı'nda Beker'e rozet takan Özgür Özel "Sevgili Mansur Başkanımızın da emanetidir" diyerek topu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a attı.

Mansur Yavaş Özel'i yalanladı (Fotoğraf: AA)Mansur Yavaş Özel'i yalanladı (Fotoğraf: AA)

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen programa katılan Mansur Yavaş burada Özel'in sözlerine yanıt verdi.

Yavaş, Basın mensuplarının Özel'in TBMM'deki grup toplantısındaki ifadesinin hatırlatılması üzerine, Beker'in CHP'ye katılımıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

SİYASETTE İNSAN ANCAK KENDİ KENDİNE KEFİL OLABİLİR
Beker'in CHP'ye katıldığını olaydan bir gün önce basından öğrendiğini belirten Yavaş, "Kendisiyle tanışıyoruz tabii ki Ankara Büyükşehir'de İyi Parti Grup Başkanıydı. Arada sırada görüşürüz ancak transferden haberim olmadı. Bir gün önce gazetelerden okudum. Daha sonra da rozet takıldığını gördüm. Başka bir dahilimiz de olmadı açıkçası. Sayın Genel Başkan da niye öyle emanet etti bilmiyorum. Çünkü siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT: MANSUR BEY 6 ÖNCE "ADNAN GELEBİLİR "DEDİ
CHP yandaşı Now TV'de bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt verdi. "Beker'in partiye katılmasıyla ilgim yok" diyen Yavaş'ı adeta yalanlayan Özel, "6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü." dedi.

CHP'de "Adnan Beker" krizi büyüyor!

Now TV ekran görüntüsü (Takvim.com.tr)Now TV ekran görüntüsü (Takvim.com.tr)

"Ben kefaletidir demedim emanetidir dedim" ifadelerini kullanan Özel, Yavaş'a şu sözlerle yanıt verdi:

"Ben Yavaş'ın sözlerini onu okudum. Bi soracağım kendisine nedir diye. Ben "kefaletidir" demedim "emanetidir" dedim. Biz Adnan Beker'i Mansu Bey'e çok yakın biri olarak biliyoruz. 6 ay önce de Mansur Bey "Adnan gelebilir" demişti bana. Sonra da Adnan Bey'le birkaç kez görüşüldü falan biz Adnan Bey'in geçmişteki bir takım söylemlerinden dolayı izleyelim dedik. Adnan Bey de biraz şaşırmış… Öyle bir yapıyorlar ki "sanki Mansur Bey ben ona kefil değilim" bilmem ne... Yakın olduklarını belirttim elbette herkes kendisinden kefil yani ben anlamadım hangi bağlamda neden nerede söylenmiş ama onların arasında bir sorun yok. Biz de Adnan Bey'i Mansur Bey üzerinden tanıyoruz."

"28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim"

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Bilindiği gibi Beker Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirterek, "Tek üzülmeyen bendim. Kemal Bey'e oy vermedim. Oy da istemedim. 14 Mayıs'ta oy kullanmadım, 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim. Kime vereyim başka bir aday yok ki" demişti.

"GAZETECİ SIKIŞTIRINCA SÖYLEMİŞ"
Bu sözler de Özel'e soruldu.Özel Beker'in olayı kendisine anlattığını ve Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini söylediğini savundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün bana anlattı TV yayınında gazeteci çok sıkıştırınca "kızdım söyledim" diyor. Yemin billah ediyor aslında vermiştim diye artık dedim o kısım size kalmış bir şey."

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