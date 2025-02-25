Diploması şaibeli olan İmamoğlu’nu avukatları da kurtaramadı! Hem ikrar hem de itiraf... Takvim.com.tr usulsüzlüğü belgeleriyle açıklıyor

Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının usulsüz olduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Yapılan usulsüzlük belgeyle de tescillendi. YÖK, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usule aykırı olduğunu açıkladı. O tarihte yatay geçişle 55 öğrenci almayı kararlaştıran fakülte yönetiminin 60 öğrenci alınacağına yönelik ilan verdiği görüldü. Son başvuru tarihine 2 gün kala toplanan dekanlığın kontenjanı 80'e çıkarıp 51 başvuruyu da tarih dolmadan kabul etmesi şaibeyi daha da artırdı.



YÖK'ün hazırladığı raporda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.



Gelişme üzerine Saraçhane cephesini büyük bir panik sardı.



USULSÜZLÜK İKRARI: İDARECİLER HATA YAPTI



Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözlüer ve Mehmet Pehlivan kameralar karşısına geçip açıklama yaptı. Ancak hem Sözlüer hem de Pehlivan, İmamoğlu'nu savunmak bir yana dursun usulsüzlük ikrarında bulundu.



Sözlüer, "1990 yılında idareciler bir hata yaptı diye Ekrem Bey cezalandırılamaz" deyip topu YÖK'e ve İstanbul Üniversitesi'ne atmaya kalktı. İstanbul Üniversitesi ve İşletme Fakültesi Dekanlığının günlerdir süren suskunluğu ise kafalarda soru işareti bıraktı.



AVUKAT MI YALAN SÖYLÜYOR YOKSA İBB SİTESİNDEKİ CV Mİ DOĞRU DEĞİL?



Mehmet Pehlivan, bahse konu diploma toplantısında "Sayın İmamoğlu'nun mühendislikten işletmeye geçtiği iddiası da doğru değil" beyanında bulundu.



Ancak Pehlivan'ın bu sözlerini İBB'nin resmi sitesinde yer alan Ekrem İmamoğlu'nunu CV'si yalanladı.



İmamoğlu'nun özgeçmişinde yer alan ifade aynen şu şekilde:

"KKTC'de Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı"



Peki, "Mühendislikten işletmeye geçiş olmadı" diyen avukat mı yalancı yoksa İBB sitesinde yer alan CV mi doğru değil? Kamuoyu Ekrem İmamoğlu'ndan bu sorunun yanıtını bekliyor.





ATIFTA BULUNDUKLARI 1982 TARİHLİ YÖNETMELİK NE DİYOR?



Öte yandan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan "1982 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan, "Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına Dair Yönetmelik belirlemiş. Yani bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı. Bu şu demek; üniversite bu kriterleri tutturamayanlara torpil yapamaz" dedi.



Pehlivan'ın dayanak yaptığı, 21 Ekim 1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğin 2. maddesi şu şekilde:



"Yatay geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında ders yılı başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Akademik yıl içinde geçiş yapılamaz."



Yani yönetmeliğin ikinci maddesi açık açık yatay geçişlerin ancak, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI arasında gerçekleşebileceği ifade ediyor.







Peki, 1992 tarihli YÖK belgesi ne diyor?



KKTC'de sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin YÜKSEKÖĞRETİM olarak kabul edildiği, bu üniversite dışında kalan ve Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı Girne Amerikan Üniversitesi'nin de yer aldığı 4 üniversitenin "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU OLARAK TANINMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINA" karar veriyor.



Gelinen bu noktada avukatlarının Ekrem İmamoğlu'nu savunayım derken kendi ağızlarıyla usulsüzlük ikrarında bulunduğu, diploma üzerindeki şaibe gölgesini daha da artırdığı görülüyor.