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PKK'nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti

Kandil, Öcalan'ın "PKK kongresini toplasın kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısına uyacağını ilan etti. Örgütün kongreyi toplayacağı tarih de şekillendi. PKK'yı lağvedecek kongrenin nisanda Kandil'de toplanacağı kulislerde konuşuluyor. Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası da belirlendi. Elebaşları için "Üçüncü ülke" formülü düşünülüyor. PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler ise sabotaj peşinde. Hükümetten "Bazı devletlerin vekil güçlerle yapacağı sabotajlara karşı teyakkuzdayız" mesajı geldi.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 10:48
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti

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Terörsüz Türkiye'nin şafağı söktü. Kandil'deki terör baronlarının paradigması çöktü, PKK ve türevleri anlam yoksunluğuna düştü.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)


ÖCALAN: "TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"

Öcalan "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)


ŞARK KURNAZI KANDİL! "SİLAH BIRAKACAĞIZ" DEYİP ŞART KOŞTULAR

İmralı'dan gelen çağrı sonrası gözler Kandil'e çevrildi. PKK Yürütme Komitesi "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ediyoruz" dedi. Bu durum kafalarda soru işaretine yol açarken elebaşı Mustafa Karasu "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın" açıklamasında bulundu.

Karasu, Öcalan'ın talebi olmamasına rağmen "Umut Hakkı" şartı koştu. "Bu 50 yıllık mücadelede bir mektupla çözülmez" deyip işi yokuşa sürdü. "Yerel demokrasi" adı altında özerklik isteyip süreci zehirlemeye kalktı.

PKK kongresinin nisan ayında toplanacağı kulislerde konuşuluyor (Takvim.com.tr)PKK kongresinin nisan ayında toplanacağı kulislerde konuşuluyor (Takvim.com.tr)



PKK NİSAN AYINDA KENDİNİ FESHETMEK İÇİN KONGRESİNİ TOPLAYACAK

Kandil'den gelen "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz" mesajı sonrası örgütün kongreyi toplayacağı tarih de şekillendi.

PKK kongresinin nisan ayında toplanacağı kulislerde konuşuluyor. Kongreden "Silah bırakma" kararı çıkması beklenirken PKK'nın kendini feshedeceği değerlendiriliyor.

ADRES KANDİL

Bahse konu kongrenin Kandil'de yapılması öngörülüyor.

Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası belirlendi (Takvim.com.tr)Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası belirlendi (Takvim.com.tr)


YOL HARİTASI VE TAKVİM NETLEŞTİRİLDİ

Kandil'in silah bırakması halinde yol haritası ve takvim netleştirilmiş vaziyette.

Kandil silah bırakma kararı aldığı takdirde silahlar Türkiye'de ilgili kurumlara, Irak'ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye'de ise Suriye ve Türkiye'nin kontrolü altında Suriye'de belirlenen yerlere bırakılacak.

PKK ELEBAŞLARININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bir de PKK'nın kırmızı kategoride aranan lider kadrosunun geleceği merak ediliyor. "Üçüncü ülke" formülü düşünüldüğünü söyledi.

Buna göre; Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler sabotaj peşinde (Takvim.com.tr)PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler sabotaj peşinde (Takvim.com.tr)



BAZI DEVLETLER VEKİL GÜÇLERLE SABOTAJ YAPABİLİR?

Tam da bu noktada süreci sabote edecek bir takım devletlerin olacağı gerçeğini atlamamak gerek. ABD ve İsrail, Kandil'i piyon olarak kullanıyor. İngiltere ve İran'ın PKK üzerindeki etkileri göz ardı edilmiyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geride bıraktığımız günlerde bu gerçekliğe dikkat çekip "Bazı devletlerin bölgedeki terörün bitmemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz" demişti. Başkan Erdoğan da Terörsüz Türkiye girişimine yapılacak olası sabotajlara karşı uyardı.

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