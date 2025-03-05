PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti

PKK kongresinin nisan ayında toplanacağı kulislerde konuşuluyor (Takvim.com.tr)
PKK NİSAN AYINDA KENDİNİ FESHETMEK İÇİN KONGRESİNİ TOPLAYACAK
Kandil'den gelen "PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz" mesajı sonrası örgütün kongreyi toplayacağı tarih de şekillendi.
PKK kongresinin nisan ayında toplanacağı kulislerde konuşuluyor. Kongreden "Silah bırakma" kararı çıkması beklenirken PKK'nın kendini feshedeceği değerlendiriliyor.
ADRES KANDİL
Bahse konu kongrenin Kandil'de yapılması öngörülüyor.
Kandil'in silah bırakması halinde izlenecek yol haritası belirlendi (Takvim.com.tr)
YOL HARİTASI VE TAKVİM NETLEŞTİRİLDİ
Kandil'in silah bırakması halinde yol haritası ve takvim netleştirilmiş vaziyette.
Kandil silah bırakma kararı aldığı takdirde silahlar Türkiye'de ilgili kurumlara, Irak'ta Türkiye ve Irak yönetiminin denetimi ve kontrolü altında Irak devletine, Suriye'de ise Suriye ve Türkiye'nin kontrolü altında Suriye'de belirlenen yerlere bırakılacak.
PKK ELEBAŞLARININ AKIBETİ NE OLACAK?
Bir de PKK'nın kırmızı kategoride aranan lider kadrosunun geleceği merak ediliyor. "Üçüncü ülke" formülü düşünüldüğünü söyledi.
Buna göre; Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.
PKK üzerinde etkisi olan bazı devletler sabotaj peşinde (Takvim.com.tr)
BAZI DEVLETLER VEKİL GÜÇLERLE SABOTAJ YAPABİLİR?
Tam da bu noktada süreci sabote edecek bir takım devletlerin olacağı gerçeğini atlamamak gerek. ABD ve İsrail, Kandil'i piyon olarak kullanıyor. İngiltere ve İran'ın PKK üzerindeki etkileri göz ardı edilmiyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geride bıraktığımız günlerde bu gerçekliğe dikkat çekip "Bazı devletlerin bölgedeki terörün bitmemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz" demişti. Başkan Erdoğan da Terörsüz Türkiye girişimine yapılacak olası sabotajlara karşı uyardı.