İmamoğlu’nun diploması iptal mi ediliyor? Başsavcılık üniversiteden belgeleri istedi: Geri alma işlemi dahil tüm idari tedbirler alınmalı

"GEREKLİ İŞLEMLER İVEDİLİKLE YAPILSIN" Savcılık tarafından İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gibi kurumlara verdiği ve halen diplomayı kullanmaya devam ettiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun diploması da şaibeli çıktı (Takvim.com.tr)







USULSÜZLÜĞÜ YAPAN GÖZ YUMAN KİM VARSA İSİMLERİ İSTENDİ



Savcılık ayrıca, İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçişinin kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi.



İŞTE ÜNİVERSİTEYE GÖNDERİLEN YAZI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 29.06.1988 tarihli ve 1830 sayılı, 17.09.1991 tarih ve 3462 sayılı ve 23.10.1992 tarih ve 4240 sayılı yazılarında istinaden K.K.T.C.de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığının belirtildiği, bahse konu yazışmalar dikkate alındığında yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus (UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır.



Bu kapsamda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17/02/2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması,



İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ekte gönderilen rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma var ise bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, Raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın İVEDİ bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur."



DİPLOMA İPTAL Mİ EDİLİYOR?



Öte yandan İmamoğlu'nun diplomasının iptal mi edilecek? sorusu gündeme geldi.



Savcılıktan konuya ilişki yapılan yeni açıklamada, "İlgili soruşturma kapsamında medyada çıkan farklı yorumlara sebebiyet veren paylaşımlar nedeniyle açıklamamızı güncelleme gereği hasıl olmuştur; müzekkere içeriğinden açıkça anlaşılan hususlar haricinde özellikle 'diploma iptali' hususunda içerikten de anlaşıldığı üzere söz konusu belge hakkında ileride telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacağından, idarece geri alınma işlemi dahil tüm idari tedbirlerin alınması yönünde gereğinin yapılması için müzekkeremiz İstanbul Üniversitesi'ne gönderilmiştir" denildi.







İMAMOĞLU İFADE VERECEK



"Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı, 5 Mart'ta savcılıkta ifade verecek.