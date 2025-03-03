SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Silivri'de İETT otobüsü yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

İETT kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Silivri'de İETT otobüsü bir yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 13:21
Silivri’de İETT otobüsü yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kaza saat 10.15 sıralarında Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesinde bulunan durakta yaşandı. Edilen bilgiye göre, 34 HO 1644 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen 34 TMG 33 plakalı minibüse çarptı.

Silivri'de İETT kazası (DHA)Silivri'de İETT kazası (DHA)

Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi.

İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı!

Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silivri'de İETT kazası (DHA)Silivri'de İETT kazası (DHA)

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silivri'de İETT kazası (DHA)Silivri'de İETT kazası (DHA)

Kazaya karışan minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bahçeli Selahattin Demirtaş’tan sonra Ahmet Türk’ü aradı | Başkan Erdoğan talimat verdi... Demirtaş eşine refakat için İstanbul’a getirildi
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır
TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı! Bakan Şimşek: İstikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın ’silah bırak’ çağrısına örgütten gelen ’ateşkes’ yanıtı İsrail’i panikletti
İpek Kıraç talep etti... Mahkeme kararını verdi! İnan Kıraç’a geçici vasi tayin edildi
Getir
TEMMUZ ZAMMINA İKİNCİ VERİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti!
Özcan Deniz hakkında soruşturma: 2 ayrı suçtan ifadeye çağrıldı!
MART AYI KİRA ZAM ORANI 2025 | TÜİK kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, konut, dükkan kirası hesaplama
ABD basınından bomba iddia: Rusya’ya siber saldırılar durdu!
Oscar’a Filistin damgası! Ödülü aldı dünyaya seslendi: Ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz | İşte 2025’in kazananları
Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu
Zelenskiy’den Trump’a çağrı: Maden anlaşmasını imzalamaya hazırız
Antalyaspor zaferi sonrası Fenerbahçeli yıldıza övgü dolu sözler! Yeni lider o
Evi olan, kira geliri elde eden emekliler dikkat: Vergi ile ilgili merak edilen soruları TAKVİM yanıtladı!
Usta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti | Ailesiyle birlikte son görüntüleri ortaya çıktı
Beraberliğin faturası Okan Buruk’a kesildi: Galatasaray’ın hocası değil!
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | Netanyahu’dan peş peşe saldırı tehdidi
CHP’de pornografik skandal zincirleme şantaj! Eski sevgilisini tehdit eden başkana hapis istemi: Her yere çıplak resmini atacağım