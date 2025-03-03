Silivri’de İETT otobüsü yolcu minibüsü çarpıştı: 3 yaralı

Kaza saat 10.15 sıralarında Yeni Mahalle General Ali İhsan Caddesinde bulunan durakta yaşandı. Edilen bilgiye göre, 34 HO 1644 plakalı İETT otobüsü yolcu almak için durakta bekleyen 34 TMG 33 plakalı minibüse çarptı.

Silivri'de İETT kazası (DHA)

Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından da devrildi.

Otobüs ve minibüste maddi hasar meydana gelirken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.