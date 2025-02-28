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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası YPG/PYD'den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD'ye yalvardı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütün tüm unsurlarına silah bırakma çağrısı yaptı. Elebaşının tarihi mesajları sonrası ilk açıklamalar örgütün Suriye'de faaliyet gösteren kolu PYD elebaşı Salih Müslim ve YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den geldi. Elebaşı Müslim yarım ağızla silah bırakacaklarını açıklarken elebaşı Kobani çağrının kendilerini kapsamadığını iddia ederek ABD'den DEAŞ bahanesiyle yardım istedi.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 20:58 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:45
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası YPG/PYD’den çelişkili açıklamalar! Müslim yarım ağız konuştu Abdi ABD’ye yalvardı

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ilk açıklamalar örgütün Suriye'de faaliyet gösteren kolu PYD elebaşı Salih Müslim ve YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den geldi.

PYD elebaşı Salih Müslim (Al Arabiya)PYD elebaşı Salih Müslim (Al Arabiya)

ELEBAŞI MÜSLİM'DEN YARIM AĞIZ SİLAH BIRAKACAĞIZ AÇIKLAMASI

Al Arabiya'ya konuşan Müslim, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız.Silah kullanmamızın nedenleri ortadan kalkarsa silah bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Elebaşı Salih Müslim'den yarım ağız silah bırakacağız açıklaması

PYD elebaşı Salih Müslim (AA)PYD elebaşı Salih Müslim (AA)

TÜRKİYE SALDIRACAK BAHANESİ

PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına rağmen Türkiye'nin saldırılarının tekrarlaması karşısında silah taşıma ihtiyacının devam ettiği bahanesini öne süren elebaşı yaptığı açıklamada, "PKK liderleri Öcalan'ın çağrısını incelemeden hayata geçirmeyecekler" ifadelerini kullandı.

YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)

YPG ELEBAŞI KOBANİ: ÖCALAN'IN ÇAĞRISI BİZİ KAPSAMIYOR

YPG/PKK Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi. Ancak mesajın kendilerini kapsamadığını iddia eden YPG/PKK elebaşı Kobani, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın açıklamalarının bir tavsiye olduğu yalanına sarıldı. Elebaşı, "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Öcalan'ın manevi oğlu olarak bilinen Kobani, ABD'nin başkenti Washington DC'de Demokratik Suriye Meclisi (MSD) tarafından Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına zoom üzerinde katıldı.

Terör örgütü PKK elebaşı ve YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)Terör örgütü PKK elebaşı ve YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)

ELEBAŞINDAN PKK YALANI

İmralı'dan terör örgütü PKK'ya bağlı tüm unsurların silah bırakması çağrısı yapılmasına rağmen bunun sadece Türkiye'deki silahlı güçleri ilgilendirdiği palavrasını ortaya attı. "PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır." diyerek kendini terör örgütü PKK'dan farklı bir yapı gibi göstermeye çalışan Kobani, silah bırakmaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)

DEAŞ BAHANESİYLE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Aksine bu çağrı sonrası Türkiye'nin kendilerine saldırmak için bir bahanesi kalmayacağına yönelik skandal sözler sarf eden terörisbaşı DEAŞ bahanesiyle yine ABD'den yardım istedi. Kobani, "DEAŞ tehdidi arttı ve güvenlik açığı oluştu. Bu nedenle ABD'nin desteklerine ihtiyacımız var. ABD güçlerinin çekilmesi durumunda, öncelikle güvenlik sağlanmalı ve bu durum bölgeyi etkileyecektir." dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'li Ahmet Türk Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları TÜlay Hatimoğluları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'li Ahmet Türk Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları TÜlay Hatimoğluları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı. Fotoğrafta Öcalan'ın elinde bir kağıt tuttuğu görüldü. (AA)

PKK ELEBAŞI ÖCALAN: TÜM SİLAHLI GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

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