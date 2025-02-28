YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)



YPG ELEBAŞI KOBANİ: ÖCALAN'IN ÇAĞRISI BİZİ KAPSAMIYOR



YPG/PKK Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise Öcalan'ın mesajına ilişkin, "Bizim tutumumuz olumludur. Bu bir barış meselesidir" dedi. Ancak mesajın kendilerini kapsamadığını iddia eden YPG/PKK elebaşı Kobani, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın açıklamalarının bir tavsiye olduğu yalanına sarıldı. Elebaşı, "PKK lideri bize mesaj göndererek görüşlerini açıklamıştı, biz de olumlu bakıyoruz" ifadelerini kullandı. PKK elebaşı Öcalan'ın manevi oğlu olarak bilinen Kobani, ABD'nin başkenti Washington DC'de Demokratik Suriye Meclisi (MSD) tarafından Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlenen basın toplantısına zoom üzerinde katıldı.

Terör örgütü PKK elebaşı ve YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr) ELEBAŞINDAN PKK YALANI



İmralı'dan terör örgütü PKK'ya bağlı tüm unsurların silah bırakması çağrısı yapılmasına rağmen bunun sadece Türkiye'deki silahlı güçleri ilgilendirdiği palavrasını ortaya attı. "PKK ile Türkiye arasındaki ilişki ve barışın sağlanması, bölgemiz üzerinde de etkili olacaktır." diyerek kendini terör örgütü PKK'dan farklı bir yapı gibi göstermeye çalışan Kobani, silah bırakmaya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

YPG elebaşı Mazlum Kobani (Takvim.com.tr)



DEAŞ BAHANESİYLE ABD'DEN YARDIM İSTEDİ



Aksine bu çağrı sonrası Türkiye'nin kendilerine saldırmak için bir bahanesi kalmayacağına yönelik skandal sözler sarf eden terörisbaşı DEAŞ bahanesiyle yine ABD'den yardım istedi. Kobani, "DEAŞ tehdidi arttı ve güvenlik açığı oluştu. Bu nedenle ABD'nin desteklerine ihtiyacımız var. ABD güçlerinin çekilmesi durumunda, öncelikle güvenlik sağlanmalı ve bu durum bölgeyi etkileyecektir." dedi.