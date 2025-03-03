Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi | Sahte alkol nasıl anlaşılır? Sahte içkinin vücuda zararları neler?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışını yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı, 41 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 81'e yükseldi. Soruşturma sürdürülüyor.
UZMANLAR UYARIYOR
Sahte içkiden dolayı onlarca kişinin hayatını kaybetmesi, sahte içki üretiminde kullanılan metil alkolün ölüme kadar varabilen zararlarını yeniden gündeme getirdi.
Uzmanlar, birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan metil alkolün zararlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, hastanelerin acil servislerine bu konuda ciddi başvuru olduğunu, ölüm oranlarının artmasını beklediklerini söyledi.
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Sahte içkinin piyasaya sürüldüğünü, bunun kullanımıyla ilgili bir salgınla karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Cander, bununla mücadele etmek için piyasanın kontrol altına alınması gerektiğini kaydetti.
Etil alkolün içkide, metil alkolün ise sanayide kullanıldığını anlatan Cander, "Normal içkide metil alkol olmaz, zaten zehirli madde bu. Ama iki nedenden oluyor. Bir, ucuz ve yaygın bulunduğu için etil alkol yerine kısmen metil alkol koyuyorlar, tabii tamamen metil alkol koymuyor, etil alkolle karıştırmış oluyor. Ya da evde üretimlerde yanlışlıkla etil alkol yerine metil alkol üremiş oluyor. Bir de bilerek yapanlar var. Bilerek yapanlar, metil alkol ucuz ve yaygın temin edildiği için etil alkol yerine onu kullanıyor. Dolayısıyla metil alkol ve metanol dediğimiz ikisi aynı şey, bunlar insan içtiği zaman zehir. Metil alkolün küçük bir seviyesi dahi çok ciddi zehirlenmelere sebep olabilir." diye konuştu.
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"GEÇ DÖNEMDE MULTİ ORGAN YETMEZLİĞİ OLUYOR, VÜCUT İFLAS EDİYOR"
Prof. Dr. Cander, metil alkolden zehirlenme sürecinin 3 safhası olduğuna işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Birinci safha dediğimiz erken dönem 6-8 saate kadar sürebilir ama tabii rakamlar net değil. Bu dönemde anlamak neredeyse mümkün değil. Nasıl anlaşılabilir? Farklı tat olma ihtimali veya farklı şey hissedebilir ve de farklı yerden alkol aldığını düşünebilir. Bize gelen hastaların hemen hepsi bu dönemi atlatmış gelir çünkü o dönemde bir şey anlaşılmıyor. Sonra ikinci dönem başlıyor, ona da 'sessiz dönem' diyoruz. Burada artık bulantı, kusma, baş dönmesi ama en önemlisi görme bozuklukları oluyor. Metil alkolün metaboliti gözün sinirini tutuyor. Optik siniri tuttuğu için burada artık ışığı görünce korkma, çift görme, bulanık görme, tam körlük gibi bütün göz bulguları görülebilir. Zaten bu bize tanı koyduran en önemli şey. Bulantı kusması olan insan eğer alkol sonrasında bunu söylüyorsa hemen teyakkuza geçiyoruz. Ama eğer göz bulgusu varsa o zaten tanıya götürüyor. Göz bulgusu, en önemli tanı araçlarından biri. Mesela alkol almış, ondan sonra bulantı, kusma, göz bulgusu oldu, hemen acil servise gitmesi lazım."
Cander, metil alkol alındığında 90'ıncı dakikada bunun kana karıştığını, emiliminin çok hızlı olduğunu, bulantı, kusma, görme bozuklukları gibi bulguların ise ikinci günden sonra ortaya çıktığını aktardı.