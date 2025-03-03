Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükseldi | Sahte alkol nasıl anlaşılır? Sahte içkinin vücuda zararları neler?

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Zehirlenmede geç dönemin kişiye göre değişmekle birlikte 20 ila 30'uncu saatten sonra başladığına dikkati çeken Cander, "Geç dönemde metil alkolün metaboliti olan asit o kadar kana karışıyor ki artık kanda asidoz dediğimiz bir tablo oluyor ve bütün organlara etki ediyor. Şuur kapanmaya başlıyor. Kalp, akciğer, böbrek, karaciğer yetmezliği oluyor. Bu multi organ yetmezliği dediğimiz bir tablo. Bu hastalarda pankreatit dahi görülüyor. Bütün vücut iflas ediyor." dedi.

"ÇOK AZ MİKTAR BİLE ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR"

Prof. Dr. Başar Cander, sahte içkideki etil alkol ile metil alkol oranının önemini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Etil alkol ile metil alkolü karıştırıp kullandı, ne kadar metil alkol kullandı, o belirleyici oluyor. Metil alkol miktarı normalde 1 mililitre bölü kilogram. Yani mesela 70 kilogram olan bir insan için 70 mililitre aldıysa o ölüme götürebiliyor ama bu kesin rakam değil. Bir mililitrenin altında yani 10'da birini de alsa, bu da 70 kilogramda 7 mililitre eder. Bunda bile ölüm gerçekleşebiliyor. Bu, vücudun direnç mekanizmasıyla da etil alkol karışımıyla da ilgili. Dolayısıyla burada 'Şu kadarı şunu yapar'dan ziyade 'Çok az miktar bile öldürücü ve zehirli olabiliyor.' şeklinde bir ifade daha doğru olur."

Sahte bandrollü içkilere karşı uyarıda bulunan Cander, "Bize gelen hastalarda bandrollü olduğu halde zehirlenenler olmuş. Bu konuda çok dikkatli olunması lazım. Bizce tıbben en güvenli doz, sıfır dozdur. Alkol tabii ki tüketilmemeli ama eğer alkol vazgeçilmez şekilde tüketiliyorsa bunun çok resmi kanallardan temin edilmesi gerekiyor. Çünkü anladığımız kadarıyla bandrollü de olan piyasaya sevk edilmiş ürünler var ve bu yüzden bu kadar yaygınlaştı." şeklinde konuştu.