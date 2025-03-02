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Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK'lı Zübeyir Aydar İmralı'yı takmadı Öcalan'a şart koştu... Bir de üstüne Suriye'de statü istedi

PKK'nın esas derdinin APO olmadığı "APO"culuğu maske olarak kullandığı bir kez daha tescillendi. İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmeli" çağrısı sonrası KCK'lı Zübeyir Aydar direkt Öcalan'a şart koştu. Aydar, "Öcalan örgüte danışmadan adım atmayacak. Beraber her şeyi kararlaştırıp adım atılacak. En kısa sürede örgütüyle ortaklaşmalı" ifadelerini kullandı. Öte yandan Aydar, YPG'nin silah bırakmayacağını, Suriye'de statü istedikleri dile getirdi. Oysa Öcalan çağrısında "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik çözüm değil" demişti.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 11:38 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 11:46
Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi

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PKK ya slah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üç harfliler için üçüncü bir seçenek yok.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'da bizzat kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)


Öcalan, PKK ve türevlerinin "federasyon" ve "özerklik" talebine de kapıyı kapatıp "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu durum "teröristan" hayali kuran terör baronlarında "şok" etkisi yaratırken PKK, KCK, YPG, PYD gibi isimleri farklı ancak amaçları aynı olan terör mekanizmalarından peşi sıra açıklamalar geldi.

İmralı'dan gelen çağrı sonrası PKK ʺateşkesʺ kararı aldı (Takvim.com.tr)İmralı'dan gelen çağrı sonrası PKK ʺateşkesʺ kararı aldı (Takvim.com.tr)

KANDİL YENİ BİR SİNSİLİK PEŞİNDE Mİ? "SİLAH BIRAKTIM" DEMEYİP "ATEŞKES İLAN ETTİK" DEDİLER

"Çağrının içeriğine katılıyoruz, gereğini yapacağız" diyen PKK, ateşkes ilan edip "Öcalan" bahanesine sığındı. Kandil, "Kongreye Öcalan da katılmalı. Bizzat yönlendirmeli ve yürütmeli" sözleriyle şart koşmaya kalktı. PKK'dan sonra HPG de "ateşkes" dedi. Örgütün "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettim" demesi "Kandil yeni bir oyun peşinde mi?" sorularını sordurdu.

YPG ÖCALAN'I TAKMADI

YPG, Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" uyarısına rağmen Öcalan'ı takmadı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.

PYD elebaşı Salih Müslim, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız" dedi.

KCK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Zübeyir Aydar Öcalan'a şart koştu (Takvim.com.tr)KCK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Zübeyir Aydar Öcalan'a şart koştu (Takvim.com.tr)

ZÜBEYİR AYDAR DİREKT ÖCALAN'A ŞART KOŞTU

KCK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Zübeyir Aydar ise direkt Öcalan'a şart koşup "Örgüte danışmadan adım atmayacak. Beraber her şeyi kararlaştırıp adım atılacak" ifadelerini kullandı.

"Apo'nun en kısa sürede örgütüyle de ortaklaşması gerekir" diyen Aydar, Öcalan'ın silahsızlanma çağrısının YPG ve SDG'yi kapsamadığını belirtti.

KCK elebaşı "Orada (Suriye'de) Kürtlerin mutlaka bir statüsü olması lazım. Öyle eskisi gibi Esad dönemine benzer şekilde olmaz" şeklinde konuştu.

Oysa Öcalan 27 Şubat'ta yayımlanan ve DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundan mektubunda tüm grupların silah bırakması gerektiğini ifade etmiş, "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" diyerek de özerklik taleplerini kapıyı kapatmıştı.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)



ESAS DERTLERİ APO DEĞİL!

Zübeyir Aydar'ın "şart koşan" tutumu ve İmralı üzerinden pazarlık yapma niyeti PKK'nın çatı yapısı KCK'nın süreci yokuşa sürecinin gözler önüne serdi.

Böylelikle PKK'nın esas derdinin 'APO' olmadığı 'APO'culuk maskesiyle kurdukları rant ve terör tezgahının dağılma endişesine kapıldıkları görüldü.

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