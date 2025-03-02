Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi

PKK ya slah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte gömülecek. Üç harfliler için üçüncü bir seçenek yok.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İmralı'da bizzat kendi el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.
Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)
Öcalan, PKK ve türevlerinin "federasyon" ve "özerklik" talebine de kapıyı kapatıp "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" ifadelerini kullandı.
Bu durum "teröristan" hayali kuran terör baronlarında "şok" etkisi yaratırken PKK, KCK, YPG, PYD gibi isimleri farklı ancak amaçları aynı olan terör mekanizmalarından peşi sıra açıklamalar geldi.
İmralı'dan gelen çağrı sonrası PKK ʺateşkesʺ kararı aldı (Takvim.com.tr)
KANDİL YENİ BİR SİNSİLİK PEŞİNDE Mİ? "SİLAH BIRAKTIM" DEMEYİP "ATEŞKES İLAN ETTİK" DEDİLER
"Çağrının içeriğine katılıyoruz, gereğini yapacağız" diyen PKK, ateşkes ilan edip "Öcalan" bahanesine sığındı. Kandil, "Kongreye Öcalan da katılmalı. Bizzat yönlendirmeli ve yürütmeli" sözleriyle şart koşmaya kalktı. PKK'dan sonra HPG de "ateşkes" dedi. Örgütün "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ettim" demesi "Kandil yeni bir oyun peşinde mi?" sorularını sordurdu.
YPG ÖCALAN'I TAKMADI
YPG, Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı" uyarısına rağmen Öcalan'ı takmadı. Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, "Öcalan'ın çağrısı direkt PKK'nın silah bırakmasına yöneliktir. Doğrudan bizim bölgemiz ve güçlerimiz için değildir" açıklamasıyla silah bırakmayacaklarını duyurdu.
PYD elebaşı Salih Müslim, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız" dedi.