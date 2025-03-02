Dertleri değil maskeleri APO! PKK/KCK’lı Zübeyir Aydar İmralı’yı takmadı Öcalan’a şart koştu... Bir de üstüne Suriye’de statü istedi

KCK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Zübeyir Aydar Öcalan'a şart koştu (Takvim.com.tr)



ZÜBEYİR AYDAR DİREKT ÖCALAN'A ŞART KOŞTU



KCK'nın sözde Avrupa Sorumlusu Zübeyir Aydar ise direkt Öcalan'a şart koşup "Örgüte danışmadan adım atmayacak. Beraber her şeyi kararlaştırıp adım atılacak" ifadelerini kullandı.



"Apo'nun en kısa sürede örgütüyle de ortaklaşması gerekir" diyen Aydar, Öcalan'ın silahsızlanma çağrısının YPG ve SDG'yi kapsamadığını belirtti.



KCK elebaşı "Orada (Suriye'de) Kürtlerin mutlaka bir statüsü olması lazım. Öyle eskisi gibi Esad dönemine benzer şekilde olmaz" şeklinde konuştu.



Oysa Öcalan 27 Şubat'ta yayımlanan ve DEM Parti İmralı heyeti tarafından okundan mektubunda tüm grupların silah bırakması gerektiğini ifade etmiş, "Ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" diyerek de özerklik taleplerini kapıyı kapatmıştı.