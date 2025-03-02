Zorlu Holding’te Ramazan tebriği krizi! Holdingin CEO’su Bekir Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding bünyesindeki Vestel'in CEO'su Ergün Güler, çalışanlara Ramazan tebriği gönderdi. Holdingin CEO'su Cem Köksal ise Güler'e açık bir şekilde tepki göstererek Ramazan ayının kurumsal olarak kutlanmaması gerektiğini belirtti.

Bu skandal karşı çıkış, büyük tepki çekti. Güler mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

"SENİ UYARMIŞTIM"

Hz. Mevlana'nın Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve Yaradan'a yakınlaşma ayı olarak bahşedilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

Mesajı okuyan Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" sözlerini kaydedince, büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Köksal'ın bu karşı çıkışına büyük tepki geldi. Sosyal medyada kısa sürede tepkiler yükseldi. Sosyal medya kullanıcıları, şirketin daha önce "Cadılar Bayramı"nı kutladığını bildirdi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan soruşturma başlattı. Köksal, gözaltına alındı. Şirket çalışanlarına mail atarak istifa etti.



ÜZGÜNÜZ

Zorlu Holding, CEO Cem Köksal'ın istifa kararını duyurduğu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.



DÜNYA KUTLUYOR

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Ramazan öncesi hurma paketledi. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutladığını bildirdi.



APPLE

CEO'su Tim Cook, Ramazan ayına özel olarak "Dünya genelinde oruç tutan herkesin Ramazan ayı mübarek olsun!" mesajını paylaştı.



İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers, İstanbul'da Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde taraftarlarna Ramazana saygı çağrısı yaptı.