Vestel’de Ramazan tebriğini yasaklayan Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı

Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal'ın attığı mail (Sosyal medya) Ramazan Bayramı'nı Şeker Bayramı olarak adlandırarak ideolojik bir saplantı içine düştüğü belli olan Köksal skandal ifadelerle Ergün ve İslam dini üzerinden kurumsallık dersi vermeye çalıştı. Köksal, mailinde şu ifadeleri kullandı: "Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."

Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya) Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı. Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya) İşte o paylaşımlardan bazıları: Vestel'in Cadılar Bayramı kutlaması (Sosyal medya) Vestel'in Noel kutlaması (Sosyal medya) BOYKOT ÇAĞRISI

Mail rezaletinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar Zorlu Holding Grubu markaları ve Vestel için boykot çağrıları yaptı. Sosyal medyada binlerce "Vestel alma aldırma" paylaşımları yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları: Zorlu Holding Grubu markaları ve Vestel için boykot çağrıları yapıldı. Zorlu Holding Grubu markaları ve Vestel için boykot çağrıları yapıldı. Zorlu Holding Grubu markaları ve Vestel için boykot çağrıları yapıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. SERBEST BIRAKILDI Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CEM KÖKSAL İSTİFA ETTİ Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, görevinden istifa etti.

Köksal, istifasını belirttiği şirket içi mailde şu ifadelere yer verdi:



"Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum. Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım. Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm."

Bekir Cem Köksal (Sosyal medya) SKANDAL İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirterek, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" dedi. REZALETE ELEŞTİRİ KILIFI Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.