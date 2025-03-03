Vestel’de Ramazan tebriğini yasaklayan Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı

Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.
Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını tebrik etti.
VESTEL CEO'SU RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI
Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında şunları ifade etti:
"Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla"
Ancak yıllarca yerli ve milli bir marka olmanın reklamını yapan Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına beklenmedik bir tepki verdi. Bütün şirket çalışanlarının göreceği şekilde maile cevap veren Köksal, "Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil." ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı'nı Şeker Bayramı olarak adlandırarak ideolojik bir saplantı içine düştüğü belli olan Köksal skandal ifadelerle Ergün ve İslam dini üzerinden kurumsallık dersi vermeye çalıştı. Köksal, mailinde şu ifadeleri kullandı:
"Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum."
Yaşanan skandala vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterirken Ramazan'ı kutlamayı yasaklayan Zorlu Holding CEO'sunun yönetimindeki Vestel'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamaları yaptığı ortaya çıktı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
BOYKOT ÇAĞRISI
Mail rezaletinin ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar Zorlu Holding Grubu markaları ve Vestel için boykot çağrıları yaptı. Sosyal medyada binlerce "Vestel alma aldırma" paylaşımları yapıldı.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Köksal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Köksal, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Burada savcılıkça ifadesi alınan Köksal, adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Köksal'ın yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
CEM KÖKSAL İSTİFA ETTİ
Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal, görevinden istifa etti.
Köksal, istifasını belirttiği şirket içi mailde şu ifadelere yer verdi:
"Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.
Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.
Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm."
SKANDAL İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirterek, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" dedi.
REZALETE ELEŞTİRİ KILIFI
Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.
Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" dedi.
BAZI İNSANLARI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM
Sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama olduğunu belirten Köksal, "Bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.
LONDRA'NIN ÜNLÜ COVENTRY CADDESİ 3'ÜNCÜ KEZ RAMAZAN İÇİN SÜSLENDİ
Zorlu Holding'te bunlar yaşanırken İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Piccadilly Circus ile Leicester Meydanı arasındaki ünlü Coventry Caddesi, 3'üncü defa ramazana özel ışıklandırıldı.
Kentin merkezi kabul edilen Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.
Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.
Caddede ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.
Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.
Khan, bu ramazanda herkesin Gazze, Sudan ve Ukrayna'da yaşanan kötü günleri hatırlamasını istedi.
Ramazan ışıkları, 29 Mart'a kadar Coventry Caddesi'ni aydınlatacak. Yaklaşık 31 bin led ışık kullanılarak hazırlanan ramazan aydınlatmaları her akşam 17.00 ile 01.00 saatleri arasında yanacak.
Cadde ilk kez 2023 yılında süslenmişti.