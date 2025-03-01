Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi

Zorlu Holding çatısı altında hizmet veren Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına Ramazan tebriği mesajı gönderdi ve bu olay büyük bir infiale neden oldu.
Zorlu Holding çatısı altında hizmet veren Vestel'in CEO'su Ergün Güler şirket çalışanlarına Ramazan tebriği mesajı gönderdi ve bu olay büyük bir infiale neden oldu.
Vestel CEO'su Güler mesajında, "Değerli Ailem; Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevi'de dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği, ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." ifadelerini kullandı.
İSLAM HAZIMSIZI SEO MESAJI HAZMEDEMEDİ
Ramazan mesahını hazmedemeyen Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal ise Güler'in mesajına, "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum" cevabını verdi.
GOOGLE'IN AVUKATI SAHNEYE ÇIKTI
Skandal cevap sonrası vatandaşlardan Vestel'e boykot çağrıları yapılırken sahneye bu kez Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak çıktı.
İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkaynak, Köksal'ın kimsenin dini inancını değiştirmeye zorlandığını savunarak Anayasa'nın 26. maddesi ile Ceza Kanunu'nun 115. maddesinin bu tür durumlarda zarar görebileceğini iddia etti.
Gelin Gürkanak'ın o paylaşımına bir bakalım...
Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak:
"Ramazan Bayramı bizim kutlama takvimimizde yok, eğer belli bir iç tutarlılık ve denk duruş göstermezsek global bir şirket olarak ayrımcılık yaptığımız gibi iddialarla karşılaşabiliriz, bu konuya özen gösterin, daha evvel de bu konu görüşülmüştü" mealinde uyarı gönderen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini inancını değiştirmeye mi zorlamış oluyor?
Bir kişiyi kendi dini kanaatlerini açıklamaktan ve yaymaktan cebir ve tehdit ile men mi etmiş?
Cebir, bir kimse üzerinde fiziksel güç kullanarak onun iradesini tahakküm altına almak demektir.
Tehdit, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir saldırının, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir.
Ben yaklaşık 30 senelik avukat ve 20 senelik hukuk hocası olarak burada bu suçun unsurlarını göremedim. Ama başka bir şey görebiliyorum:
Her tartışmaya devletin direkt soruşturmalarla müdahil olduğu ve anında hukuku kendi elindeki bir sopa olarak sallamaya başladığı toplumlarda, Anayasa'nın 26. maddesinde ifadesini bulan "herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir" hükmünü de Ceza Kanunu'nun bu soruşturmaya dayanak teşkil eden aynı 115. maddesinin getirilme gerekçesinde yer alan "siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlere sahip olma ve bunları açıklama" hususundaki gerekçenin temellerini de korumaya imkan kalmaz.
BU İLK SKANDALI DA DEĞİL: KİM BU GÖNENÇ GÜRKAYNAK?
Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın Ramazan'ı yasaklayan e-postasının ardından destek açıklamalarıyla gündeme gelen Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak'ın karanlık geçmişi yeniden gün yüzüne çıktı.
2010'lu yıllarda FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde sık sık röportajları yayımlanan ve manşetlerden verilen Gönenç Gürkaynak, o dönemde örgütün önde gelen medya kanallarında adeta el üstünde tutuluyordu.
Gürkaynak'ın geçmişi sadece medya ilişkileriyle sınırlı değil. Türkiye'de dijital yayıncılar için kritik önem taşıyan Dijital Telif Yasası görüşmelerinde Google'ın temsilcisi ve avukatı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kadar girmesi, kimler adına hareket ettiği sorusunu akıllara getirdi.
Gönenç Gürkaynak'ın sadece Türkiye'de değil, ABD'de de baro kaydının bulunduğu ve uluslararası bağlantılarının oldukça geniş olduğu biliniyor.
TÜSİAD'TA DA SAHNEDEYDİ
Cem Köksal'a destek çıkarak İslam karşıtı tutumunu da ortaya koyan Gönenç Gürkaynak, TÜSİAD üyesi olduğunu da açıklamıştı.
13 Şubat'taki genel kurul toplantısında yargıyı hedef alan açıklamalar yaparak hükümete parmak sallamaya çalışan TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın gözaltına alınmasını da eleştirmişti.