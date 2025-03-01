Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi

İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürkaynak, Köksal'ın kimsenin dini inancını değiştirmeye zorlandığını savunarak Anayasa'nın 26. maddesi ile Ceza Kanunu'nun 115. maddesinin bu tür durumlarda zarar görebileceğini iddia etti.

Gelin Gürkanak'ın o paylaşımına bir bakalım...

Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak:

"Ramazan Bayramı bizim kutlama takvimimizde yok, eğer belli bir iç tutarlılık ve denk duruş göstermezsek global bir şirket olarak ayrımcılık yaptığımız gibi iddialarla karşılaşabiliriz, bu konuya özen gösterin, daha evvel de bu konu görüşülmüştü" mealinde uyarı gönderen Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi dini inancını değiştirmeye mi zorlamış oluyor?

Bir kişiyi kendi dini kanaatlerini açıklamaktan ve yaymaktan cebir ve tehdit ile men mi etmiş?

Cebir, bir kimse üzerinde fiziksel güç kullanarak onun iradesini tahakküm altına almak demektir.

Tehdit, meydana gelmesi failin iradesine bağlı olan bir saldırının, belli bir kişiye karşı gelecekte muhtemelen gerçekleşecekmiş gibi gösterilmesidir.

Ben yaklaşık 30 senelik avukat ve 20 senelik hukuk hocası olarak burada bu suçun unsurlarını göremedim. Ama başka bir şey görebiliyorum:

Her tartışmaya devletin direkt soruşturmalarla müdahil olduğu ve anında hukuku kendi elindeki bir sopa olarak sallamaya başladığı toplumlarda, Anayasa'nın 26. maddesinde ifadesini bulan "herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir" hükmünü de Ceza Kanunu'nun bu soruşturmaya dayanak teşkil eden aynı 115. maddesinin getirilme gerekçesinde yer alan "siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlere sahip olma ve bunları açıklama" hususundaki gerekçenin temellerini de korumaya imkan kalmaz.