Kandil'den "Öcalan’ın çağrısına uyuyoruz, parti kongresini toplamak için hazırız" açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan örgütün feshedildiğini" açıklasın çağrısı üzerine, teröristbaşı Öcalan'ın 25 Şubat'ta kaleme aldığı mektup, DEM heyeti tarafından 27 Şubat'ta İstanbul'da kamuoyuna açıklandı. Öcalan'ın mektubunda, PKK'ya "silah bırak ve örgütü feshet" çağrısı yaptığı anlaşıldı. Bu çağrı sonrası Kandil'in cevabı, dün yayınlandı.

GEREKENİ YAPACAĞIZ

PKK'nın sözde Yürütme Komitesi yaptığı açıklamada, "Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" ifadesini kullandı. PKK, feshe yönelik kongreyi de toplamak için hazır olduklarını vurguladı.

TUZAKLAR BOZULSUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili "Çağrının sahadaki somut yansımalarını dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin. Emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları bozulsun" dedi.

DURDUĞUM YERDEYİM

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısıyla ilgili MHP Lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Canlı yayın sonrası Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek, "Bizi tebrik etti. 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım' dedi. Öcalan, Bahçeli'nin çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor" ifadesini kullandı.