Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)

Tüm İslam aleminin ramazan ayını kutladığını ifade eden Erdoğan, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptıklarını söyledi.