Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.
Tüm İslam aleminin ramazan ayını kutladığını ifade eden Erdoğan, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptıklarını söyledi.
Erdoğan, sofralarını şereflendiren şehit ailelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını yürekten diledi.
Erdoğan, burada ailelerle sohbet etti.
Programda Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.