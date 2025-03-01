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Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleriyle bir araya geldi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Başkan Erdoğan, şehit aileleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 02:46 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 02:47
Başkan Erdoğan ilk iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)

Tüm İslam aleminin ramazan ayını kutladığını ifade eden Erdoğan, her ramazanda olduğu gibi bu yıl da ilk iftarı şehit yakınlarıyla yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)

Erdoğan, sofralarını şereflendiren şehit ailelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, bu mübarek ayda tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin Allah katında kabul olmasını yürekten diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)

Erdoğan, burada ailelerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ʺŞehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programıʺna katıldı. (AA)

Programda Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı.

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