Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın Ramazan'a dair sosyal medyada yaptığı açıklamalar, büyük tartışmalara yol açtı. Köksal'ın Ramazan'ı hedef alan açıklamalarının ardından, Zorlu Grubu'nun İsrail ile yaptığı işbirlikleri de dikkat çekmeye başladı. İsrail basınının aktardığına göre, Zorlu Enerji Grubu, İsrail'in Aşkelon şehrinde 1,2 milyar dolar yatırım ile kurduğu Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali ile önemli bir enerji tedarikçisi konumunda.

Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu? (Takvim.com.tr)

SİYONİST İSRAİL ORDUSUNA ENERJİ DESTEĞİ

Zorlu Grubu'nun Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne yaptığı yatırım, sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda İsrail devletinin kritik kurumlarına elektrik tedarik etmekte.

Zorlu Holding'in Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ile enerji işbirliği oraya çıktı kaynak: (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Santralin ürettiği elektrik, İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi ve çok sayıda özel sektöre bağlı kuruma satılmakta.

Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu? (Takvim.com.tr)

ZORLU HOLDİNG'İN İSRAİL İLE YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ KİRLİ ANLAŞMALAR

Zorlu Grubu'nun İsrail ile olan bağlantıları, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir işbirliği olarak şekillenmiş. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 20 Mayıs'ta İsrail Elektrik Kurumu aracılığıyla elektrik üretimine başladı. Bu enerji tedariki, İsrail'in en büyük ve en önemli kurumlarına satılmaya devam ediyor.