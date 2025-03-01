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Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?

Müslümanlar, on bir ayın sultanı Ramazan'a girmenin heyecanını yaşarken, sosyal medyada yayınlanan Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal'ın maili Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Ramazan tebriğini yasaklayan Zorlu Holding'in Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ile enerji işbirliği oraya çıktı. Katliam ordusunun enerjisini Zorlu Enerji Grubu’nun İsrail’de kurduğu Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin sağladığı belirlendi. Öte yandan Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun akrabalarının geçmişteki FETÖ bağlantıları da yeniden gündeme geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 23:39 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 00:33
Zorlu Holding Türkiye’de cepleri doldurup paraları İsrail’e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?

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Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın Ramazan'a dair sosyal medyada yaptığı açıklamalar, büyük tartışmalara yol açtı. Köksal'ın Ramazan'ı hedef alan açıklamalarının ardından, Zorlu Grubu'nun İsrail ile yaptığı işbirlikleri de dikkat çekmeye başladı. İsrail basınının aktardığına göre, Zorlu Enerji Grubu, İsrail'in Aşkelon şehrinde 1,2 milyar dolar yatırım ile kurduğu Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali ile önemli bir enerji tedarikçisi konumunda.

Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu? (Takvim.com.tr)Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu? (Takvim.com.tr)

SİYONİST İSRAİL ORDUSUNA ENERJİ DESTEĞİ
Zorlu Grubu'nun Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali'ne yaptığı yatırım, sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda İsrail devletinin kritik kurumlarına elektrik tedarik etmekte.

Zorlu Holding'in Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ile enerji işbirliği oraya çıktı kaynak: (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) Zorlu Holding'in Gazze'de Filistinlileri katleden siyonist İsrail ile enerji işbirliği oraya çıktı kaynak: (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Santralin ürettiği elektrik, İsrail Savunma Bakanlığı, Mekorot, İsrail Uzay Endüstrisi ve çok sayıda özel sektöre bağlı kuruma satılmakta.

Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu? (Takvim.com.tr)Zorlu Holding Türkiye'de cepleri doldurup paraları İsrail'e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu? (Takvim.com.tr)

ZORLU HOLDİNG'İN İSRAİL İLE YILLARDIR SÜRDÜRDÜĞÜ KİRLİ ANLAŞMALAR
Zorlu Grubu'nun İsrail ile olan bağlantıları, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir işbirliği olarak şekillenmiş. Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali, 20 Mayıs'ta İsrail Elektrik Kurumu aracılığıyla elektrik üretimine başladı. Bu enerji tedariki, İsrail'in en büyük ve en önemli kurumlarına satılmaya devam ediyor.

Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal (Sosyal medya)Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal (Sosyal medya)

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER VE BOYKOT ÇAĞRILARI
Köksal'ın Ramazan hakkındaki açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki topladı ve boykot çağrıları hızla yayıldı. Cem Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun akrabalarının geçmişteki FETÖ bağlantıları da yeniden gündeme geldi (AA)Zorlu Holding'in sahibi Ahmet Nazif Zorlu'nun akrabalarının geçmişteki FETÖ bağlantıları da yeniden gündeme geldi (AA)

FETÖ BAĞLANTILARI YENİDEN GÜNDEMDE
Zorlu Holding'in sahiplerinden Ahmet Nazif Zorlu'nun ailesinin geçmişi de dikkat çekiyor. Zorlu'nun kızı Şule Zorlu, Aydın Grup'un varisi Ahmet Yaşar Aydın ile evlenmişti. Ancak, Ahmet Yaşar Aydın ve kayınpederi Turgut Aydın, Ağustos 2016'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı.

Zorlu Holding CEOsu Bekir Cem Köksal Vestelde Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alındıZorlu Holding CEOsu Bekir Cem Köksal Vestelde Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alındı
Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal Vestel'de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alındı

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