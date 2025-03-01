Elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

Öcalan'a uyacakları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇAĞRININ GEREKLERİNE UYACAĞIMIZI VE UYGULAYACAĞIMIZI BELİRTİYORUZ"

"Kuşkusuz böyle bir Çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."

Ateşkes ilan eden örgüt yaptığı açıklamada, "Önder Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan (Takvim.com.tr Arşiv)

KONGRE İÇİN "APO" SÖZLERİ

Teröristbaşı Öcalan'ın "Kongre'yi toplayın kendinizi feshedin" sözlerine de yanıt verilen metinde kongreyi toplamak için hazır oldukları öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Önder Apo'nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar savaş yönetimini, tüm hata ve yetersizlikleriyle birlikte biz yaptık; ancak Barış ve Demokratik Toplum Döneminin yönetimini sadece Önder Apo yapabilir.

Somut gerçekler çok açık bir biçimde gösteriyor ki, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Önder Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz."