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Elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısının ardından terör örgütünden yanıt geldi. Terör örgürü PKK Yürütme Komitesi’den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 09:35
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

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Türkiye tarihi bir dönemece girdi...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI SONUÇ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.

PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI
İmralı ve partiler arasında mekik dokuyan DEM Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirilen 3. ziyaretin ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'li Ahmet Türk Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları TÜlay Hatimoğluları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı (Fotoğraf: AA)DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti'li Ahmet Türk Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları TÜlay Hatimoğluları Oruç ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Öcalan'ın yanı sıra İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş da yer aldı (Fotoğraf: AA)

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaparak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

Öcalan'ın el yazısı ile yazdığı mektuba Takvim.com.tr ulaştı. Mektubun tamamı için ilişkili habere tıklayabilirsiniz:

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

KANDİL'DEN ÖCALAN'IN ÇAĞRISINA YANIT: ÇAĞRIYANA OLDUĞU GİBİ KATILIYORUZ
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin. Tüm gruplar silah bıraksın" çağrısının ardından terör örgütünden yanıt geldi.

Terör örgürü PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Kandil Terör Örgütü PKK'nın çağrısına uyacağını açıkladıKandil Terör Örgütü PKK'nın çağrısına uyacağını açıkladı

"Yurtsever Halkımıza ve Demokratik Kamuoyuna" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlığıyla yaptığı çağrı hatırlatılarak, "Söz konusu Çağrı ile Kürdistan ve Ortadoğu'da yeni bir tarihsel sürecin başladığı açıktır. Bunun dünya genelindeki özgür yaşamın ve demokratik yönetimin gelişimi üzerinde de büyük etkisi olacaktır. Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır." denildi.

Öcalan'a uyacakları belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ÇAĞRININ GEREKLERİNE UYACAĞIMIZI VE UYGULAYACAĞIMIZI BELİRTİYORUZ"
"Kuşkusuz böyle bir Çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti; şimdi içeriğinin başarıyla pratikleştirilmesi de benzer öneme sahiptir. Biz PKK olarak söz konusu Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Fakat başarı için demokratik siyaset ve hukuki zeminin de uygun olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."

Ateşkes ilan eden örgüt yaptığı açıklamada, "Önder Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz. Üzerine saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan (Takvim.com.tr Arşiv)Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan (Takvim.com.tr Arşiv)

KONGRE İÇİN "APO" SÖZLERİ
Teröristbaşı Öcalan'ın "Kongre'yi toplayın kendinizi feshedin" sözlerine de yanıt verilen metinde kongreyi toplamak için hazır oldukları öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Ancak bunun gerçekleşebilmesi için uygun güvenlikli ortamın oluşması ve kongrenin başarısı için de Önder Apo'nun bizzat yönlendirmesi ve yürütmesi gerekir. Şimdiye kadar savaş yönetimini, tüm hata ve yetersizlikleriyle birlikte biz yaptık; ancak Barış ve Demokratik Toplum Döneminin yönetimini sadece Önder Apo yapabilir.

Somut gerçekler çok açık bir biçimde gösteriyor ki, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın başarıyla hayata geçmesi, Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun demokratikleşmesi ve küresel demokrasi hareketinin gelişmesinin önünün açılması için, Önder Abdullah Öcalan'ın fiziki özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması, arkadaşları dahil istediği herkesle engelsiz ilişki kurabilmesi gerekir. Bunun gereklerinin devletin ilgili kurumları tarafından yerine getirileceğini umut ediyoruz."

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