AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş açıklamalar | CANLI YAYIN

Gazze'nin ve Gazze halkının Ramazan'ını tebrik ediyoruz. El kalbi sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümü. Hafızamızı tazeliyoruz ve milletin değerlerine karşı olan her türlü girişimi tarihin çöplüğüne gitmesini diliyoruz.

Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın 28 Şubat'ı bitiren imzayı gösterdi. (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN BİR İMZAYLA 28 ŞUBAT'I BERTARAF ETTİ



28 Şubat karanlığını yırtıp atan bu büyük demokrasi mücadelesini veren, bu demokrasi mücadelesine önderlik eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu belge cumhurbaşkanımızın başbakan olarak imzasını taşıyor. 28 Şubat'ı hayata geçiren, kurum kuruluşlar tarafından yürürlüğe konulanları bu imza ile bertaraf etmiştir. Bu imza milletin demokrasi mücadelesinin mührü aynı zamanda.

PKK ELEBAŞI ÖCALAN'IN ÇAĞRISI

Dünden itibaren gündemdeki konu PKK'nın silah bırakması, feshi ve lağvedilmesi ile ilgili gündem. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemden itibaren milletimizin yasakların kalkması, vesayet tuzaklarının kaldırılmasında ortaya koyduğu iradenin sembolü olan konuşmaları vardır. Bunlardan biri Diyarbakır'daki konuşmasıdır. 12 Ağustos 2005'teki konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul Konya ise o kadar Diyarbakır'dır; bu ülkenin her yerinin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır. Kürt sorunu bu milletin bir parçasını değil hepsinin sorunudur demiştir. Bu tarihi bir konuşmadır. Burada Kürt sorunu bu milletin tamamının sorunudur ifadesi önemli ve stratejik ifadedir. bu ifade meselesi sadece etnik mesele olarak ele almamakta Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Aynı şekilde bu mücadeleyi başörtüsünde de vermiştir, Alevi kardeşlerimizin sorunları için de bu meseleye tüm Türkiye'nin sorunu olarak bakmıştır. Bu çizginin devamı olarak yeni dönemde hedeflere ulaşacak eylem planının ana maddelerini açıklamıştır. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı demokrasinin yükseltilmesinin yaklaşımlarını barındırmaktadır. Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü.

Süreçte Başkan Erdoğan büyük mücadele vermiştir. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanıdır. Başkan Erdoğan "Silahlarını gömsünler ve öyle terk etsinler" demiştir.

Terör örgütü kendini feshetmelidir. Terör örgütü dediğimizde Irak'ta ve Suriye'deki unsularıyla tasfiyesinin esas olduğunu belirtiyoruz.