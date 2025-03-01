Terörsüz Türkiye’nin yol haritası belirlendi! İşte uygulanacak stratejinin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillenen "Terörsüz Türkiye" hedefinin en kritik eşiklerinden birisi aşıldı.
İmralı'nın kapıları 3. kez açıldı. Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve ve avukatlarından oluşan heyet Öcalan ile görüştü. Öcalan'ın çağrısının Türkçesini Pervin Buldan, Kürtçesini Ahmet Türk okudu. Çağrı eş zamanlı olarak Arapça ve İngilizce yayınlandı. Öcalan, 3 sayfalık mektup kaleme aldı. "PKK ömrünü tamamladı" deyip örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.
HER DETAY İNCE İNCE DÜŞÜNÜLDÜ
Okunan metnin uzun süren istişareler sonucu hazırlandığı öğrenildi. Noktasına, virgülüne kadar değerlendirildi. Kullanılan kelimeler, verilen mesajlar tek tek özenle seçilip yazıldı. Mesajlar terör örgütü tarafından farklı yorumlanamayacak kadar açık ve netti. Böylece, "şöyle demek istedi, böyle demek istedi' gibi manipülasyonların önüne geçildi. Öcalan'ın el yazısı ile kaleme alınan metne son şekli 25 Şubat tarihinde verildi.
PKK ATEŞKES İLAN ETTİ
DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in metin dışında kamuoyuna duyurduğu not ise yine devletin bilgisi ve izni ile açıklandı. Öcalan'ın notundaki "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" ifadesinin örgütün silah bırakması ve fesih kararından sonraki aşamaları işaret ettiğine dikkat çekildi. Bu tarihi çağrının ardından Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısını kabul ettiğini duyurdu.
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
İLK ADIM: 4-5 AY İZLEME YAPILACAK
Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği de merak konusu oldu. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; çağrıdan sonra 4-5 ay bekleneceği bilgisine ulaşıldı. Süreç takip edilecek. Terör örgütü, Öcalan'ın çağrısına uyduğunu duyursa da PKK'nın Avrupa ve diğer birleşenleri ne yapıyor, silahlar bırakılacak mı gibi sorulara yanıt aranmaya devam edilecek.
2. ADIM: SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK
Haziran ayı sonunda ikinci aşamaya geçilebileceği tahmin ediliyor. Devlet, büyük oranda çağrıya uyulacağını, bazı grupların silah bırakmayabileceğini ancak bunların da zaman içinde marjinalleşerek yok olacağını tahmin ediyor. Lağvetmenin sözde kalmaması için silahlara yönelik bir mekanizma devreye alınacak. Bu silahlar kayıt altına alınacak, menşei, seri numarası gibi özellikleri işlenecek. Böylece gerçek anlamda bir lağvetme süreci uygulanabilecek. Hem Irak hem de Suriye'de silahların bırakılması ve kayıt altına alınmasını kontrol edecek ayrı ayrı yapılar kurulacak. Bu yapılarda Türk ve yerel yetkililer birlikte görev alacak.
3. ADIM: ZİYARETLER DEVAM EDECEK
İmralı'ya yapılacak ziyaretler bu süreçte de devam edecek. Teknik detaylar üzerinde çalışma yapılacak. Sözde üst düzey yönetiminin Türkiye'ye dönmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak.
4. ADIM: TÜM OLUMSUZLUKLAR İÇİN PLAN HAZIRLANIYOR
Bu süreç içinde yaşanabilecek olumsuzluklar, provokasyonlara ilişkin de tüm çalışmalar yapıldı. Bunların bertaraf edilmesi, ortamın zehirlenmesine izin verilmemesi için neler yapılabileceğine ilişkin planlar hazırlandı. Yabancı istihbarat örgütleri ve devletlerin süreci etkisiz hale getirmek, Türkiye'yi karıştırmak için bazı girişimler olabileceği değerlendiriliyor. Bunların önlenmesine ilişkin de gerekli oyun planları hazırlanıyor.
5. ADIM: AF ANLAMINA GELEN HİÇBİR ADIM ATILMAYACAK
Süreçte ayrıca gaziler ile şehit ailelerini kıracak, üzecek veya teröristbaşı Öcalan'a af anlamına gelebilecek hiçbir adım atılmayacak. Umut hakkı benzeri düzenlemeler ancak tamamen silahların bırakılıp terör örgütünün ortadan kalkması ile mümkün olabilecek.
6. ADIM: DEMOKRATİK DÖNÜŞÜM
Bu süreçler tamamlandıktan sonra "demokratik dönüşüm" adı altında gerekli adımlar Meclis zemininde atılacak. Demokratikleşme adımları sadece bu süreci değil toplumun tüm kesimlerini ve katmanlarını kapsayacak şekilde yapılacak. Anayasa'dan Terörle Mücadele Yasasına kadar önemli düzenlemeler gündemde olacak.
YPG İÇİN İKİ SEÇENEK VAR
Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre; Suriye'deki YPG yapılanmasının da önünde iki seçenek bulunuyor.Birinci seçenek Suriye devletiyle uzlaşarak, Suriye'deki yeni devlet yapılanmasına dahil olmak. İkincisi ise terör eylemlerine devam etmek. Ancak YPG böyle bir seçeneği tercih ederse, kendisi için hayli zorlu bir süreç başlayacak. Çünkü YPG'nin kontrol ettiği alanlarda Arap nüfus yoğunluğu fazla.
Yeni Suriye Ordusu, Suriye Milli Ordusu ve bu iki güce Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü kaynağında kurutma politikası çerçevesinde vereceği destek de hesaplanırsa ABD'ye rağmen YPG'nin başarılı olması beklenmiyor.Ankara YPG için en iyi seçeneğin müzakereler sonucunda Suriye Devleti'nin bir parçası haline gelmek olduğunu düşünüyor.