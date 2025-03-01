Terörsüz Türkiye’nin yol haritası belirlendi! İşte uygulanacak stratejinin detayları...

2. ADIM: SİLAHLAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Haziran ayı sonunda ikinci aşamaya geçilebileceği tahmin ediliyor. Devlet, büyük oranda çağrıya uyulacağını, bazı grupların silah bırakmayabileceğini ancak bunların da zaman içinde marjinalleşerek yok olacağını tahmin ediyor. Lağvetmenin sözde kalmaması için silahlara yönelik bir mekanizma devreye alınacak. Bu silahlar kayıt altına alınacak, menşei, seri numarası gibi özellikleri işlenecek. Böylece gerçek anlamda bir lağvetme süreci uygulanabilecek. Hem Irak hem de Suriye'de silahların bırakılması ve kayıt altına alınmasını kontrol edecek ayrı ayrı yapılar kurulacak. Bu yapılarda Türk ve yerel yetkililer birlikte görev alacak.

3. ADIM: ZİYARETLER DEVAM EDECEK İmralı'ya yapılacak ziyaretler bu süreçte de devam edecek. Teknik detaylar üzerinde çalışma yapılacak. Sözde üst düzey yönetiminin Türkiye'ye dönmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak.

4. ADIM: TÜM OLUMSUZLUKLAR İÇİN PLAN HAZIRLANIYOR Bu süreç içinde yaşanabilecek olumsuzluklar, provokasyonlara ilişkin de tüm çalışmalar yapıldı. Bunların bertaraf edilmesi, ortamın zehirlenmesine izin verilmemesi için neler yapılabileceğine ilişkin planlar hazırlandı. Yabancı istihbarat örgütleri ve devletlerin süreci etkisiz hale getirmek, Türkiye'yi karıştırmak için bazı girişimler olabileceği değerlendiriliyor. Bunların önlenmesine ilişkin de gerekli oyun planları hazırlanıyor.

5. ADIM: AF ANLAMINA GELEN HİÇBİR ADIM ATILMAYACAK Süreçte ayrıca gaziler ile şehit ailelerini kıracak, üzecek veya teröristbaşı Öcalan'a af anlamına gelebilecek hiçbir adım atılmayacak. Umut hakkı benzeri düzenlemeler ancak tamamen silahların bırakılıp terör örgütünün ortadan kalkması ile mümkün olabilecek.