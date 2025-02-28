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Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: "Çözüyoruz çözeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te Diyarbakır'da yaptığı konuşma terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısının ardından yeniden gündem oldu. O tarihte vesayet odaklarının baskılarına rağmen Kürt sorunu ifadesini kullanan ve yasakların kaldırılması için mücadele eden Başkan Erdoğan, "Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur." demişti. "Anayasal düzen dahilinde her sorunu, daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz." diyen Erdoğan yaptığı konuşmada terör sorununu çözeceklerini ifade etmişti.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:46 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 16:58
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz

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Türkiye'de yıllardır milleti hedef alan sorunları dile getiren ve çözüm için elini taşın altına koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

Başkan Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: "Çözüyoruz çözeceğiz"

KÜRT SORUNUNU DA BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU DA BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün yaptığı açıklamalarda, "Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşmayı hatırlattı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir." dedi.

Bilindiği gibi siyaset sahnesine çıktığı ilk günden itibaren çözülemez denilen sorunları gündeme getiren ve cesur hamlelerle milletin güvenini kazanan Başkan Erdoğan Kürt sorununu konusunda da yıllardır etkin bir mücadele yürüttü.

Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbarkır'da yaptığı konuşma (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbarkır'da yaptığı konuşma (Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2005 YILINDA YAPTIĞI TARİHİ KONUŞMA

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrısında teşekkürlerini ilettiği Başkan Erdoğan'ın 12 Ağustos 2005 yılında Diyarbakır'da Toplu Konut Anahtar Teslim töreninde yaptığı konuşma sorunun çözümünde bir milat olarak kabul edildi.

Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbarkır'da yaptığı konuşma (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbarkır'da yaptığı konuşma (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan o tarihte yaptığı konuşmada, "Bir büyük bir devletiz ve millet olarak bu ülkeyi kuranların bize miras bıraktığı temel prensipler ve cumhuriyet ilkesi, Anayasal düzen dahilinde her sorunu, daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz. Bu anlayışla çözüyoruz ve çözeceğiz de." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbarkır'da yaptığı konuşma (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın 2005'te Diyarbarkır'da yaptığı konuşma (Ekran görüntüsü)


KÜRT SORUNU BU MİLLETİN BİR PARÇASININ DEĞİL, HEPSİNİN SORUNUDUR

Geçmişte siyasi hayatta toplumun pek çok kesimine karşı hatalar yapılmış olabileceğini söyleyen Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlla her soruna bir ad koymak da gerekmez. Ama illa ad koyalım diyorsanız Kürt sorunu bu milletin bir parçasının değil, hepsinin sorunudur. Benim de sorunumdur. Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez olsun, Abaza olsun, Laz olsun, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak sorunudur. Kürt sorunu ne olacak diyenlere diyorum ki bu ülkenin başbakanı olarak o sorun herkesten önce benim sorunumdur. Bir büyük bir devletiz ve millet olarak bu ülkeyi kuranların bize miras bıraktığı temel prensipler ve cumhuriyet ilkesi, Anayasal düzen dahilinde her sorunu, daha çok demokrasi, daha çok vatandaşlık hukuku, daha çok refahla çözeceğiz. Bu anlayışla çözüyoruz ve çözeceğiz de..."

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