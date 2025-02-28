Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: "Çözüyoruz çözeceğiz"

Türkiye'de yıllardır milleti hedef alan sorunları dile getiren ve çözüm için elini taşın altına koyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

KÜRT SORUNUNU DA BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU DA BAŞKAN ERDOĞAN ÇÖZDÜ



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün yaptığı açıklamalarda, "Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü." diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşmayı hatırlattı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir." dedi.

Bilindiği gibi siyaset sahnesine çıktığı ilk günden itibaren çözülemez denilen sorunları gündeme getiren ve cesur hamlelerle milletin güvenini kazanan Başkan Erdoğan Kürt sorununu konusunda da yıllardır etkin bir mücadele yürüttü.