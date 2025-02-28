Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kanal 7 Medya Grubu'nun 30. yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı ve zorbalık inşa ettiğini o karanlık dönemi yaşamayanlar idrak edemiyor.



33 BİN 500 ÖĞRETMEN SORUŞTURMA GEÇİRDİ



28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33 bin 500 civarındadır.

28 ŞUBAT'IN SORUMLUSU CHP



28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları.

28 Şubat'ın ülkemize maliyeti 380 milyar dolardır.

Millet fakirleşirken dönemin şakşakçısı kartel medyası daha da zenginleşti. "İrtica geliyor" furyasına benzin dökenlerin hepsi 28 Şubat'ta büyük servetler kazandı.

Okullarından çıkıp cuma namazına giden öğrencilerimiz televizyon ekranlarında terörist gibi gösterildi.

VESAYET ODAKLARINA MEYDANI BIRAKMAYIZ



85 milyonun bütün fertlerinin eşit olduğu, eşit muamele gördüğü "Yeni Türkiye" gerçeğiyle yaşamayı öğrenecekler. Vesayet heveslilerine meydanı asla terk etmeyeceğiz.



DARBE MEKANİĞİNİ KIRIP ATACAĞIZ



Demokrasimize, ekonomimize zarar veren adalet değil imtiyaz peşinde koşan girişimlere eyvallah etmeyiz, her 10 yılda bir işlenen darbe mekaniğini kırıp atmakta kararlıyız.

ANAYASA MESAJI



Biz ilk 4 maddenin yanındayız, yolumuza da öyle devam ediyoruz.

TERÖR SORUNU BİTTİ

Terör tehdidi ülkemize uzun yıllar siyasetçileri biçimlendirmek için bir sopa olarak kullanıldı. Biz bu tuzağa asla düşmedik. Terör örgütünün kullandığı bahaneler ya ortadan kalktı ya da çözüldü. Terörsüz Türkiye hedefinde dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir.

PROVOKASYONA KARŞI TEDBİRLERİMİZE ALACAĞIZ.



Bu millet yeni süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Silah ortadan kalkınca siyasetin etki alanı daha da genişleyecektir. Bu sorunun kalıcı ve kesin olarak bitmesini istemeyenler çıkacaktır, bu süreci baltalayacak her türlü provokasyona karşı tedbirlerimize alacağız.

Terörsüz Türkiye'nin kazananı 85 milyonun tamamı, milletimizin her bir ferdi olacaktır.