Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de! KKTC Büyükelçiğine Ali Murat Başçeri atandı

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Büyükelçi atamaları yapıldı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran Görüntüsü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Armağan İnci Ersoy, Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ali Murat Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliği'ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Elif Çomoğlu Ülgen atandı.