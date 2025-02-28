PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! KKTC Büyükelçiğine Ali Murat Başçeri atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yedi ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı. Yayımlanan kararda KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alınırken, yerine Ali Murat Başçeri atandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 00:21 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 01:04
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de! KKTC Büyükelçiğine Ali Murat Başçeri atandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Büyükelçi atamaları yapıldı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran GörüntüsüBüyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran Görüntüsü

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Armağan İnci Ersoy, Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ali Murat Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliği'ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Elif Çomoğlu Ülgen atandı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran GörüntüsüBüyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran Görüntüsü

Ayrıca karar ile birlikte Yemen Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Pulat ve KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran GörüntüsüBüyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran Görüntüsü

Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Hakan Çakıl getirildi.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran GörüntüsüBüyükelçi atamaları Resmi Gazete'de | Ekran Görüntüsü

Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açık bulunan İş Başmüfettişliği'ne İş Müfettişi Yasin Zengin atandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy ile kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
Başkan Erdoğan’dan Haliç Kongre Merkezi’ndeki programda önemli açıklamalar
Beyaz Saray’daki kavga sonrası Zelenskiy’den Trump’a teşekkür! Dakika dakika kriz: Ukrayna Devlet Başkanı nasıl kovuldu?
İmralı’da video kayıt yapıldı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı
Devlet Bahçeli’den Ramazan paylaşımında barış mesajı: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
İstanbul’daki barış zirvesi ilk meyvesini verdi: Rusya ABD’ye büyükelçi atadı
Getir
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
Başkan Erdoğan’dan Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Terörsüz Türkiye için milat! Başkan Erdoğan’ın 2005’te yaptığı konuşma yeniden gündem oldu: Çözüyoruz çözeceğiz
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten PKK açıklaması: Hangi adla olursa olsun terör örgütü kendini feshetmelidir
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının şifreleri... Kadil’in bahanesi kalmadı! Mesajların gittiği 4 adres
Fransız’ı, siyonisti, Alman’ı… PKK elebaşının çağrısını dünya nasıl gördü? Manşet manşet Öcalan’ın mektubu
Gazzeli gençlerden Trump’ın skandal paylaşımına videolu cevap: Musk batmış Netanyahu tutuklanmış
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
Bilal Erdoğan’dan Emevi Camisi’ne ziyaret! Cuma namazı kılındı Gaziantep’te üretilen halılar serildi
Epstein belgeleri yayımlandı! Hollywood’dan Kraliyet Ailesi’ne: Masözler, uçuş kayıtları, çıplak fotoğraflar...
Beyhan Goldman Benardete neden öldü? Herkes kalp krizi sanıyordu gerçek başka çıktı! Sosyete şokta
Zembilli’nin Fidan’ı Damlasu İkizoğlu’nun gönlü bakın hangi oyuncuda! Emre Dinler’in partneri meğer...