İmamoğlu'nun Ankara'daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş'tan "ön seçim" resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde

Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)
ADAYLIK PLANLARI
Özel ve İmamoğlu ikilisinin "Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek" duyurusuna rağmen Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor.
Geride bıraktığımız günlerdeki 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)
EN BÜYÜK KOZU ANKETLER
"Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yapan Yavaş'ın İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu da biliniyor.
Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.