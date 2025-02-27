İmamoğlu'nun Ankara'daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş'tan "ön seçim" resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde

CHP 'nin tek kişilik "ön seçim" tiyatrosu bugün Ekrem İmamoğlu 'nun yol haritasını açıklamasıyla farklı bir boyuta evrildi. Ankara'da yapılan toplantıda parti içi kriz ve kaos bir kez daha gözler önüne serildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş , toplantıya katılmayarak hem rakibi Ekrem İmamoğlu'na hem de tüm itirazlarına rağmen "ön seçim" kararı alan Özgür Özel 'e tavrını ortaya koydu.

Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)





"NEDEN İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINA GİTMEDİN?" DENİNCE GERİLDİ



CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu sorunca Mansur Yavaş gerildi. "Biraz provoke bir soru bu" dedi.



MANSUR YAVAŞ'A "İKİNCİ ADAY ÇIKMAYACAK" SÖZÜ VERİLDİ Mİ?



Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yapılacak ön seçimde yarışmak için başvuru yapan fakat yeterli imza toplayamadığı için aday olamayan Dursun Çiçek, parti yönetiminin Mansur Yavaş'a 'ikinci bir aday olmayacağı' yönünde söz verdiğini belirtti.



Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" diye konuştu. Mansur Yavaş konuyu "Ciddiye almıyorum" diyerek geçiştirdi.