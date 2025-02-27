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İmamoğlu'nun Ankara'daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş'tan "ön seçim" resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde

CHP'deki "ön seçim" kaosu katlanarak büyüyor. Adına tek adaylı pusula hazırlanan Ekrem İmamoğlu bugün yol haritasını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki toplantıya katılmayarak tavrını ortaya koydu. Daha sonra kameralar karşısına geçen Yavaş, "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" diyerek İmamoğlu ve Özel'e "Buradayım, pes etmiyorum" mesajı gönderdi. "Neden İmamoğlu'nun toplantısına gitmedin?" sorusu ise ABB Başkanı'nı gerdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:13
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde

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CHP'nin tek kişilik "ön seçim" tiyatrosu bugün Ekrem İmamoğlu'nun yol haritasını açıklamasıyla farklı bir boyuta evrildi.

Ankara'da yapılan toplantıda parti içi kriz ve kaos bir kez daha gözler önüne serildi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, toplantıya katılmayarak hem rakibi Ekrem İmamoğlu'na hem de tüm itirazlarına rağmen "ön seçim" kararı alan Özgür Özel'e tavrını ortaya koydu.

Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)

YAVAŞ: DİĞER SEÇENEKLER HER ZAMAN GÜNDEMDE

Yavaş daha sonra kameralar karşısına geçti.

Basın mensuplarının "ön seçim" sorularına "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" yanıtını vererek "Buradayım, pes etmiyorum" mesajı gönderdi.

Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)


"NEDEN İMAMOĞLU'NUN TOPLANTISINA GİTMEDİN?" DENİNCE GERİLDİ

CHP'nin ön seçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu sorunca Mansur Yavaş gerildi. "Biraz provoke bir soru bu" dedi.

MANSUR YAVAŞ'A "İKİNCİ ADAY ÇIKMAYACAK" SÖZÜ VERİLDİ Mİ?

Öte yandan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak için yapılacak ön seçimde yarışmak için başvuru yapan fakat yeterli imza toplayamadığı için aday olamayan Dursun Çiçek, parti yönetiminin Mansur Yavaş'a 'ikinci bir aday olmayacağı' yönünde söz verdiğini belirtti.

Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" diye konuştu. Mansur Yavaş konuyu "Ciddiye almıyorum" diyerek geçiştirdi.

Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)Mansur Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor (Takvim.com.tr)



ADAYLIK PLANLARI

Özel ve İmamoğlu ikilisinin "Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek" duyurusuna rağmen Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor.

Geride bıraktığımız günlerdeki 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)



EN BÜYÜK KOZU ANKETLER

"Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yapan Yavaş'ın İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu da biliniyor.

Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.

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İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
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