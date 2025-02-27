Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Parti Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla düzenlenen Ön Seçim Toplantısı gerçekleştirildi. İmamoğlu ve Özel (Fotoğraf: İHA) TEK ADAYLI ÖN SEÇİM

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl gibi bir süre varken "tek adaylı" bir ön seçime gitmesi siyaset çevrelerince sorgulanıyor ancak bunun arka planında İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonlarının olduğu iddia ediliyor.

Aynı zamanda şaibeli diploma iddialarıyla da köşeye sıkışan ve her fırsatta yargıya parmak sallayan İmamoğlu'nun bu adaylık ile siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediği öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlunun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim KÖŞEYE SIKIŞAN İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF VE TEHDİT GİBİ SÖZLER

İmamoğlu bu kapsamda adaylığını duyurduğu lansmanda ilginç açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'ndan hem tehdit hem itiraf! Devlet ve yargı içinde bir klik mi var? "SORUMLULUK ALACAKLARI GÜNLER YAKIN"

Hem tehdit hem itiraf niteliğindeki konuşmada İmamoğlu, "Bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır." dedi.