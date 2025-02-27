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Ekrem İmamoğlu'ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?

İstanbul'un ilçelerinde gerçekleştirilen rüşvet yolsuzluk ve terör operasyonlarının İBB’ye sıçrayacağı iddiaları ve şaibeli diploma tartışmalarıyla köşeye sıkışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği törenle adaylığını duyurdu. Ekrem İmamoğlu konuşmasında, "Adalet mekanizmasının bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır." diyerek tehdit ve itiraf dolu bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun sözleri "Devlet içinde CHP’ye bağlı bir klik mi var?", "Yargı içindeki bazı unsurlar, CHP adına siyasi müdahaleye mi hazırlanıyor?" gibi soruların sorulmasına neden oldu.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 15:52
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla, Parti Genel Merkezi'nde "Gel, Seç, Tarihe Geç" sloganıyla düzenlenen Ön Seçim Toplantısı gerçekleştirildi.

İmamoğlu ve Özel (Fotoğraf: İHA)İmamoğlu ve Özel (Fotoğraf: İHA)

TEK ADAYLI ÖN SEÇİM
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3,5 yıl gibi bir süre varken "tek adaylı" bir ön seçime gitmesi siyaset çevrelerince sorgulanıyor ancak bunun arka planında İstanbul'daki ilçe belediyeleri ile ilgili yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonlarının olduğu iddia ediliyor.

Aynı zamanda şaibeli diploma iddialarıyla da köşeye sıkışan ve her fırsatta yargıya parmak sallayan İmamoğlu'nun bu adaylık ile siyasi bir "koruma zırhı" oluşturmayı hedeflediği öne sürülüyor.

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KÖŞEYE SIKIŞAN İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF VE TEHDİT GİBİ SÖZLER
İmamoğlu bu kapsamda adaylığını duyurduğu lansmanda ilginç açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'ndan hem tehdit hem itiraf! Devlet ve yargı içinde bir klik mi var?

"SORUMLULUK ALACAKLARI GÜNLER YAKIN"
Hem tehdit hem itiraf niteliğindeki konuşmada İmamoğlu, "Bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır." dedi.

İmamoğlu şu iddialarda bulundu:

"Bugün yozlaştırılmış devlet aygıtı içerisinde sıkışmış kalmış, milleti için bir şeyler yapamıyor olmanın acısını yaşayan çok değerli bürokratlar var. Çok değerli devlet çalışanları, işte tam da bu davamıza ve yol haritamıza sahip çıkacaklar. Ne yazık ki, büyük bir yolculuğa çıkarken özellikle devlet çalışanları, adalet mekanizmasının bugün getirildiği yerden büyük bir utanç duyan çok kıymetli savcılarımız ve hakimlerimiz olduğunu biliyorum. Onların büyük sorumluluk alacağı günler yakındır. "

CHP ADINA OPERASYON YAPACAK PARALEL BİR KLİK Mİ VAR?
Ekrem İmamoğlu'nun, bürokrasi ve yargının siyasallaştırılmasına yönelik olarak değerlendirilen bu açıklamaları tepki çekti.

Devlet kurumları ve yargı içinde CHP güdümünde hareket eden bir kliğin varlığına dair şüpheler oluşurken, "İmamoğlu'nun bu çağrısı, FETÖ benzeri paralel bir yapılanmanın yeniden inşası çabası mı?", "Yargı içindeki bazı unsurlar, CHP adına siyasi müdahalelere mi hazırlanıyor?" gibi sorular akıllara geldi.

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