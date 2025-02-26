CHP'den CHP'lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" İmamoğlu'na sert daldı

İmamoğlu'na imza vermeyen CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU VE EKİBİNE SERT DALDI... "CHP KİMLİĞİNİ TROLLÜKLE EŞ DEĞER KULLANAN TERBİYESİZLER"



İmamoğlu ve "Saraçhane Bülbülleri" olarak tanımlanan İBB fonlu medyaya sert girişen Kılıç, "Ayrıca bir kaç aydır sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partili kimliğini trollükle eş değer kullanan kişiler terbiyesizce ve ahlaksızca söylemlerle partimizin ruhuna ve birliğine zarar vermektedir" dedi.



Kılıç sözlerinin devamından şu ifadeleri kullandı:



Gerçek CHP'liler, iradesini hiçbir baskıya boyun eğmeden, hiçbir dayatmaya teslim olmadan, özgürce kullanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan partimizde, her CHP'li düşüncesini açıkça söyler, her aday demokratik zeminde yarışır.



Fakat farklı görüşleri kucaklayıp ortak idealler uğruna üretken diyaloglar kurulması gerekirken, bazı çevrelerin bu değerlerden uzaklaştığını üzülerek gözlemliyorum.