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CHP'den CHP'lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu'nun "sadık vekilleri" İmamoğlu'na sert daldı

CHP, CHP'lilerin iradesine ipotek koydu. 23 Mart’ta yapılacak ön seçim öncesi tek adaylı seçim pusulası hazırlandı. Böylelikle sistematik İmamoğlu dayatması gözler önüne serildi. İmamoğlu'na imza vermeyen Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri ise kazan kaldırdı. CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İmamoğlu ve ekibini "CHP kimliğini trollükle eş değer kullanan terbiyesizler" olarak tanımladı. Orhan Sarıbal'ın da "Örgütlendik, İmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruz. İmamoğlu'nu ve troll ordusunu abartmayın" dediği öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:51
CHP’den CHP’lilerin iradesine ipotek! Tek adaylı pusula sistematik dayatma: Kılıçdaroğlu’nun sadık vekilleri İmamoğlu’na sert daldı

İÇİNDEKİLER

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    CHP'nin tek kişilik "ön seçim" tiyatrosunun getirdiği kaos katlanarak büyüyor.

    "Şaibeli CHP kurultayı" itirafları ile koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçim için işaret edilen tarihten önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu.

    Tek adaylı bu pusula CHP'nin üyelerinin iradesini yok saydığını gözler önüne serdi (Takvim.com.tr)Tek adaylı bu pusula CHP'nin üyelerinin iradesini yok saydığını gözler önüne serdi (Takvim.com.tr)

    İŞTE TİYATRONUN PUSULASI

    23 Mart'ta yapılacak ön seçime katılmak amacıyla başvuruda bulunan Ekrem İmamoğlu'nun seçim pusulası hazırlandı.

    Seçim pusulasında "Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu" ifadesi yer alırken tek adaylı bu pusula CHP'nin üyelerinin iradesini yok saydığını gözler önüne serdi.

    Sistematik İmamoğlu dayatması gözler önüne serildi.

    Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller İmamoğlu'na imza vermedi (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu'na sadık vekiller İmamoğlu'na imza vermedi (Takvim.com.tr)


    KILIÇDAROĞLU'NA SADIK VEKİLLER İMAMOĞLU'NA İMZA VERMEDİ

    Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na 17 CHP'li vekilin imza vermediği ortaya çıktı. Bu isimlerin çoğunun eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

    İmza vermeyen vekiller arasında olan CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "CHP'deki demokratik tartışma kültürünü ve farklı görüşlerin özgürce dillendirilmesini hazmedemeyenlere sesleniyorum" ifadelerinin yer aldığı bir bildiri yayımladı.

    İmamoğlu'na imza vermeyen CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç (Takvim.com.tr)İmamoğlu'na imza vermeyen CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU VE EKİBİNE SERT DALDI... "CHP KİMLİĞİNİ TROLLÜKLE EŞ DEĞER KULLANAN TERBİYESİZLER"

    İmamoğlu ve "Saraçhane Bülbülleri" olarak tanımlanan İBB fonlu medyaya sert girişen Kılıç, "Ayrıca bir kaç aydır sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partili kimliğini trollükle eş değer kullanan kişiler terbiyesizce ve ahlaksızca söylemlerle partimizin ruhuna ve birliğine zarar vermektedir" dedi.

    Kılıç sözlerinin devamından şu ifadeleri kullandı:

    Gerçek CHP'liler, iradesini hiçbir baskıya boyun eğmeden, hiçbir dayatmaya teslim olmadan, özgürce kullanır. Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan partimizde, her CHP'li düşüncesini açıkça söyler, her aday demokratik zeminde yarışır.

    Fakat farklı görüşleri kucaklayıp ortak idealler uğruna üretken diyaloglar kurulması gerekirken, bazı çevrelerin bu değerlerden uzaklaştığını üzülerek gözlemliyorum.

    Sadık vekiller örgütlendi! İzmirde İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz manifestosu: CHPli Orhan Sarıbaldan bomba sözlerSadık vekiller örgütlendi! İzmirde İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz manifestosu: CHPli Orhan Sarıbaldan bomba sözler



    "İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI KABUL ETMİYORUZ"

    İmamoğlu için imza vermeyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın ise "Bursa örgütü olarak bu konuda örgütlendik. İmamoğlu'nun adaylığını kabul etmiyoruz" dediği öne sürüldü.

    OLAY SÖZLER: İMAMOĞLU VE TROLL ORDUSUNU ABARTMAYIN

    "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı 420 belediye zaten Kemal Kılıçdaroğlu tarafından öngörülebilir bir şeydi" diyen Sarıbal'ın "İmamoğlu'nu ve troll ordusunu abartmayın" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

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