Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. (AA)



Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.