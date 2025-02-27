SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

AA AA
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:05
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko’yu kabul etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. (AA)Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. (AA)


Görüşmede, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Binance
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Galatasaray’ın Konyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Barış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Galatasaray’a transferde müjdeli haber! Dünya devinden onay çıktı
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
MSB’den komutanları tehdit eden Özgür Özel’e tepki: Yasal haklar kullanılacak
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...