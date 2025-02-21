SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş'ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!

CHP’de adaylık savaşında yeni bir evreye geçildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, en büyük rakibi Mansur Yavaş'ın katılmayacağı ön seçime resmi başvurusunu yaptı. Bir yandan Özgür Özel’in desteğiyle başlatılan ön seçim sürecinde, parti içi dengeleri korumak için “tavşan adaylar” devreye sokulurken diğer yandan gözler "adaylık" sevdasından vazgeçmeyen Mansur Yavaş'a çevrildi. İmamoğlu’nun adaylığı kesinleşse bile Mansur Yavaş son dakikada farklı bir hamleyle süreci değiştirebilir mi? Yavaş'ın planı ne?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:41 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 12:59
Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    CHP'de "adaylık" savaşı yeni bir boyuta evrildi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği 3'lü görüşmenin ardından Yavaş'ın itirazlarına rağmen "Ön seçim" kararı alındı.

    ÖZEL ÖNCEDEN DUYURDU İMAMOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI
    "Şaibeli CHP kurultayı"     itirafları ile koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçim için işaret edilen tarihten önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu

    İmamoğlu'na yakın vekillerin imza toplamasının ardından Ekrem İBB Başkanı bugün ön seçim için başvuru yaptı.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı. Ön seçim 23 Mart'ta yapılacak. (Takvim.com.tr)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı. Ön seçim 23 Mart'ta yapılacak. (Takvim.com.tr)

    "RESMİ MÜRACAATIMI YAPTIM"
    Sosyal medyadan adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." dedi.

    İmamoğlu'nun X paylaşımıİmamoğlu'nun X paylaşımı

    TAVŞAN ADAYLAR DA VAR
    Ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi yarışa "tavşan aday"lar da sokacak. Bunlardan ilki Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek oldu. Çiçek adaylığını duyursa da kızı İrem Çiçek "İmamoğlu'nu destekleyeceğini" belirterek tiyatroyu ifşa etti.

    CHPden yine tavşan aday oyunu! İmamoğlunun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa ettiCHPden yine tavşan aday oyunu! İmamoğlunun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti

    MANSUR YAVAŞ'IN PLANI SÜRÜYOR
    İmamoğlu'nun imzasının ardından gözler tekrar "adaylık savaşı" verdiği Mansur Yavaş'a çevrildi.

    Özel ve İmamoğlu ikilisinin "Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek" duyurusuna rağmen Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor.

    Söz konusu 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3'lü zirvede buluştu (9 Şubat, Fotoğraf: AA)

    ANKET KOZU
    "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yapan Yavaş'ın İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu da biliniyor.

    Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.

    Mansur Yavaşın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?Mansur Yavaşın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?

    MASA PLANI VE İKİ ADAYLI SİSTEM TARTIŞMASI
    Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın 6'lı Masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı da konuşulanlar arasında.

    Bu kulis bilgisini gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür 13 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında, "O gün geldiğinde ise belki altılı-yedili masa olmayabilir ama 4'lü, 5'li bir masa oluşturup CHP dışındaki partilerin destek verdiği "bağımsız" bir aday olarak ortaya çıkacak. En büyük handikabı da küçük partilerle tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi ölçüsüz "pazarlık" yapma ihtimali." ifadelerini kullanmıştı.

    KAVGA DEVAM EDECEK
    Özetle bugün adaylık için başvuru yapan İmamoğlu ön seçimden CHP adayı olarak çıksa da seçim tarihi yaklaştıkça, bu tartışma boyutlanarak devam edecek.

    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaştan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlundan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: ÇekilirimMasaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaştan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlundan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
    Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!
    Türk Telekom
    CANLI | Meteoroloji’den 14 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! O illerde ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklandı
    İsrail’den yanlış ceset iddiası! Ateşkesin ikinci aşamasını geciktirmek için harekete geçtiler
    MİT’ten Hakurk’ta PKK’ya operasyon: Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan etkisiz hale getirildi
    Kiev’den apar topar Zelenskiy anketi: Yüzde 57 oy iddiası! CIA / USAID bağlantısını Takvim.com.tr ortaya çıkardı
    Müge Anlı Cansel Serin olayında yeni gelişme! 24 yıl sonra bulundu
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    İBB Boğaz’daki talana göz yumuyor! Arazilere kaçak eklenti yapıldı! Şaibeli ilişki ortaya çıktı
    Fitne girişimi ya da…
    Akkuyu Nükleer Santrali’nde geri sayım! İlk elektrik ne zaman verilecek?
    İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok
    Spor yazarları Galatasaray - AZ Alkmaar maçını yorumladı! Cuesta’ya sert eleştiri: Hiç atletik ve çabuk değil
    Kazançlı Yatırım Kampanyası’na başvuru yağdı! İşte kampanya hakkında merak edilen 5 soru ve 5 cevap
    Sıradaki gelsin! Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU
    CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi
    CHP’den yine tavşan aday oyunu! İmamoğlu’nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti
    Çalışan emekliye üç maaş | Hem SGK’dan hem işverenden aylık alma rehberi
    Selvi Boylum Al Yazmalım’ın çocuk oyuncusu Zembilli’nin yıldızı çıktı! Türkan Şoray’ın oğlu Samet meğer...