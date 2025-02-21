Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun gerçekleştirdiği 3'lü görüşmenin ardından Yavaş'ın itirazlarına rağmen "Ön seçim" kararı alındı.

CHP 'de "adaylık" savaşı yeni bir boyuta evrildi.

"RESMİ MÜRACAATIMI YAPTIM" Sosyal medyadan adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı. Ön seçim 23 Mart'ta yapılacak. (Takvim.com.tr)

ÖZEL ÖNCEDEN DUYURDU İMAMOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI "Şaibeli CHP kurultayı" itirafları ile koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel , ön seçim için işaret edilen tarihten önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun adaylığını duyurdu İmamoğlu'na yakın vekillerin imza toplamasının ardından Ekrem İBB Başkanı bugün ön seçim için başvuru yaptı.

İmamoğlu'nun X paylaşımı

TAVŞAN ADAYLAR DA VAR

Ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi yarışa "tavşan aday"lar da sokacak. Bunlardan ilki Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek oldu. Çiçek adaylığını duyursa da kızı İrem Çiçek "İmamoğlu'nu destekleyeceğini" belirterek tiyatroyu ifşa etti.

MANSUR YAVAŞ'IN PLANI SÜRÜYOR

İmamoğlu'nun imzasının ardından gözler tekrar "adaylık savaşı" verdiği Mansur Yavaş'a çevrildi.

Özel ve İmamoğlu ikilisinin "Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek" duyurusuna rağmen Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor.