Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yaptı... Mansur Yavaş’ın planı ne? Adaylıktan vazgeçmedi!

CHP'de "adaylık" savaşı yeni bir boyuta evrildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği 3'lü görüşmenin ardından Yavaş'ın itirazlarına rağmen "Ön seçim" kararı alındı.
CHP'de "adaylık" savaşı yeni bir boyuta evrildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştirdiği 3'lü görüşmenin ardından Yavaş'ın itirazlarına rağmen "Ön seçim" kararı alındı.
ÖZEL ÖNCEDEN DUYURDU İMAMOĞLU ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTI
"Şaibeli CHP kurultayı" itirafları ile koltuğu sallantıya giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ön seçim için işaret edilen tarihten önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını duyurdu
İmamoğlu'na yakın vekillerin imza toplamasının ardından Ekrem İBB Başkanı bugün ön seçim için başvuru yaptı.
"RESMİ MÜRACAATIMI YAPTIM"
Sosyal medyadan adaylığını duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım." dedi.
TAVŞAN ADAYLAR DA VAR
Ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak isteyen CHP Genel Merkezi yarışa "tavşan aday"lar da sokacak. Bunlardan ilki Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek oldu. Çiçek adaylığını duyursa da kızı İrem Çiçek "İmamoğlu'nu destekleyeceğini" belirterek tiyatroyu ifşa etti.
MANSUR YAVAŞ'IN PLANI SÜRÜYOR
İmamoğlu'nun imzasının ardından gözler tekrar "adaylık savaşı" verdiği Mansur Yavaş'a çevrildi.
Özel ve İmamoğlu ikilisinin "Mansur Yavaş ön seçime girmeyecek" duyurusuna rağmen Yavaş'ın adaylık planı yaptığı biliniyor.
Söz konusu 3'lü toplantıda Mansur Yavaş, elindeki anketleri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyarak aday belirlemek için erken olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı için en güçlü ismin kendisi olduğunu savunduğu kulislere yansımıştı.
ANKET KOZU
"Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yapan Yavaş'ın İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu da biliniyor.
Buna göre Yavaş, ön seçimden sonra İmamoğlu aday olarak belirlense de gelişmeleri izlemeyi sürdürecek.
MASA PLANI VE İKİ ADAYLI SİSTEM TARTIŞMASI
Seçim dönemine yakın anketlerde mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. Yavaş'ın 6'lı Masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı da konuşulanlar arasında.
Bu kulis bilgisini gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür 13 Şubat'ta kaleme aldığı yazısında, "O gün geldiğinde ise belki altılı-yedili masa olmayabilir ama 4'lü, 5'li bir masa oluşturup CHP dışındaki partilerin destek verdiği "bağımsız" bir aday olarak ortaya çıkacak. En büyük handikabı da küçük partilerle tıpkı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi ölçüsüz "pazarlık" yapma ihtimali." ifadelerini kullanmıştı.
KAVGA DEVAM EDECEK
Özetle bugün adaylık için başvuru yapan İmamoğlu ön seçimden CHP adayı olarak çıksa da seçim tarihi yaklaştıkça, bu tartışma boyutlanarak devam edecek.