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İstanbul'da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... "Tuzlama bile yok"

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. İstanbul'daki toplu ulaşım çilesi kar yağışının etkisiyle katlandı. Sabah saatlerinde İETT otobüsleri ve bazı araçlar yolda kaldı.

DHA takvim.com.tr DHA
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 09:44
İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılarından ardından başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı.

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

Sabah erken saatlerden itibaren işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı.

İstanbul'da kar yağışı sonrası İETT otobüsleri yolda kaldı...

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

Kar yağışının etkili olduğu Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde de yoğun kar yağışından sonra yollar buz tuttu. Belediye otobüsleri ve araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

ATAŞEHİR'DE 2 İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde de 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsler bir süre ilerleyemedi. Otobüsler nedeniyle diğer araçlar da yolda kaldı, bazı araçlar güçlükle yollarını değiştirdi.

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

YOLCULAR OTOBÜSTEN İNDİ

Fındıklı Mahallesi- Üsküdar hattında çalışan belediye otobüsü Alanaldı Caddesi'nde buzlanan yolda kaldı. Yolcular, bir süre sonra otobüsten inerek yaya olarak yola devam etti.

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

"BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Otobüste bulunan yolculardan Kadir Sayıt, "Yo��un kardan dolayı yokuşu çıkamadı otobüs. Bizde mecburen yürüyerek başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz. İşe gitmeye çalışıyoruz inşallah yetişiriz" dedi.

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

"TUZLAMA YOK"

Otobüs şoförü Yavuz Çelebi ise şunları söyledi:

"Kardan dolayı yolda buz olmuş, otobüs kaydı. Tuzlama yapılmamış akşamdan beri tuzlama olmadığı için araç ilerlemiyor.

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok

Araç dolu olduğu halde çıkamadım"

İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok
İstanbul’da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... Tuzlama bile yok