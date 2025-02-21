İstanbul'da kar etkisini gösterdi İETT otobüsleri yolda kaldı... "Tuzlama bile yok"

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarılarından ardından başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Sabah erken saatlerden itibaren işlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zorluk yaşadı. İstanbul'da kar yağışı sonrası İETT otobüsleri yolda kaldı...

Kar yağışının etkili olduğu Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde de yoğun kar yağışından sonra yollar buz tuttu. Belediye otobüsleri ve araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı.

ATAŞEHİR'DE 2 İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde de 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Otobüsler bir süre ilerleyemedi. Otobüsler nedeniyle diğer araçlar da yolda kaldı, bazı araçlar güçlükle yollarını değiştirdi.