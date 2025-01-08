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Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var!

İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:08 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 13:09
Fatih’te otomobil İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var!

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    İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil İETT otobüsüne çarptı.

    Kaza, saat 12.00 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldi. 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek Kaya 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

    İstanbul Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı (Fotoğraf: DHA)İstanbul Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı (Fotoğraf: DHA)

    3'Ü ÇOCUK 8 YARALI
    Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

    İstanbul Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı (Fotoğraf: DHA)İstanbul Fatih'te otomobil İETT otobüsüne çarptı (Fotoğraf: DHA)

    FRENİN TUTMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
    Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü