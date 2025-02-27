Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi

TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK YÜKÜ AZALACAK Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu'ndaki trafik rahatlayacak, akaryakıt ve zamandan 5,9 milyar lira tasarruf edilecek.

8 ADET KAVŞAK 7 ADET VİYADÜK BİR KÖPRÜ Nakkaş-Başakşehir Kesimi 45 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Proje kapsamında 8 adet farklı seviyeli kavşak, 7 adet viyadük ve bir köprü inşa ediliyor.

Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)



KMO'nun 8. Kesimi Nakkaş-Başakşehir'in trafiğe açılmasıyla TEM Otoyolu'ndaki trafik yükü azalacak. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım kolaylaşacak. Nakkaş-Başakşehir Kesimi ile akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 5,9 milyar lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 32 bin ton azalacak.