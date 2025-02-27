SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu’ndaki trafik rahatlayacak, akaryakıt ve zamandan 5,9 milyar lira tasarruf edilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 18:45
Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini inceledi

Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.

Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)


BAKANLAR VE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR EŞLİK ETTİ

Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi. (AK Parti sosyal medya)Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi. (AK Parti sosyal medya)

Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi. (AK Parti sosyal medya)Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi. (AK Parti sosyal medya)

TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu'ndaki trafik rahatlayacak, akaryakıt ve zamandan 5,9 milyar lira tasarruf edilecek.

Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi. (AK Parti sosyal medya)Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi. (AK Parti sosyal medya)

8 ADET KAVŞAK 7 ADET VİYADÜK BİR KÖPRÜ

Nakkaş-Başakşehir Kesimi 45 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Proje kapsamında 8 adet farklı seviyeli kavşak, 7 adet viyadük ve bir köprü inşa ediliyor.

Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)Başkan Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti. (AA)

KMO'nun 8. Kesimi Nakkaş-Başakşehir'in trafiğe açılmasıyla TEM Otoyolu'ndaki trafik yükü azalacak. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım kolaylaşacak. Nakkaş-Başakşehir Kesimi ile akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 5,9 milyar lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 32 bin ton azalacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’dan flaş açıklama: Silahlar gömülmezse terörle mücadele hep masadadır
Binance
Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi
Kusursuz final! Gaziantep FK - Fenerbahçe: 1-4 | MAÇ SONUCU
DEM heyeti İmralı’nın çağrısını hem Türkçe hem Kürtçe okudu! Öcalan PKK’nın selasını verdi: Kongreyi toplayın kendinizi feshedin
Getir
Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı
Galatasaray’ın Konyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
Donald Trump KGB ajanı mı? Eski ajanlar ortaya attı Batı basını servis etti
Putin’den son dakika açıklaması: İstanbul’daki Rusya-ABD teması umut veriyor
Ekrem İmamoğlu’ndan tehdit ve itiraf gibi sözler: CHP adına operasyon yapacak paralel bir klik mi var?
Barış masasını kurduk: ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü | Başkan Erdoğan işaret etmişti: İdeal ev sahibiyiz
Washington Post’ta siyasi sansür devri! Jeff Bezos ilan etti yazı işleri müdürü görevi bıraktı
Fenerbahçe’den İtalya çıkarması! Mourinho transfer için kararını verdi
İmamoğlu’nun Ankara’daki adaylık tiyatrosuna bir tek o katılmadı! Mansur Yavaş’tan ön seçim resti: Diğer seçenekler her zaman gündemde
Galatasaray’a transferde müjdeli haber! Dünya devinden onay çıktı
Ramazan ayında bu hatalar kalp krizine davetiye çıkarıyor! Kardiyologdan altın tavsiye: Sağlıklı oruç nasıl tutulur?
ABD’de günün bombası Epstein listesi! Bugün açıklanacak: Uçuş kayıtlarından isimlere…
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in gönlü bakın kimde!Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...