Başkan Erdoğan Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret etti hatıra fotoğrafı çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Başakşehir'e geçti.
BAKANLAR VE AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZDEMİR EŞLİK ETTİ
Başakşehir-Nakkaştepe Otoyolu şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.
Başkan Erdoğan, ziyaret kapsamında kendisine eşlik edenler ve şantiye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
TEM OTOYOLU'NDAKİ TRAFİK YÜKÜ AZALACAK
Nakkaş-Başakşehir Kesimi tamamlandığında TEM Otoyolu'ndaki trafik rahatlayacak, akaryakıt ve zamandan 5,9 milyar lira tasarruf edilecek.
8 ADET KAVŞAK 7 ADET VİYADÜK BİR KÖPRÜ
Nakkaş-Başakşehir Kesimi 45 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Proje kapsamında 8 adet farklı seviyeli kavşak, 7 adet viyadük ve bir köprü inşa ediliyor.
KMO'nun 8. Kesimi Nakkaş-Başakşehir'in trafiğe açılmasıyla TEM Otoyolu'ndaki trafik yükü azalacak. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşım kolaylaşacak. Nakkaş-Başakşehir Kesimi ile akaryakıt ve zamandan yıllık toplam 5,9 milyar lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 32 bin ton azalacak.