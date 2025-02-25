"CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin" diyen Lütfü Savaş ifade vermeye gitti! Bir suç duyurusu daha

CHP
'nin şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor.
Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirildi. LÜTFÜ SAVAŞ KURULTAYIN İPTAL İÇİN DAVA AÇTI
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
ʺCHP kurultayı şaibelidir, iptal edilsinʺ diyen Lütfü Savaş ifade vermeye gitti (Takvim.com.tr)
Savaş'ın dava dilekçesinde ise "bavul bavul dolarların, tablet, telefonların oy karşılığı verildiği ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek 'seçim sonucunun değiştirildiği"
ifadeleri yer aldı. "ŞAİBE VAR" DEDİ, İFADEYE GİTTİ
Gelişme üzerine Lütfü Savaş
ifadeye çağrıldı. "CHP kurultayı şaibelidir, iptal edilsin"
diyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı saat 11.00'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
Lütfü Savaş'ın kurultaydaki şaibeli para trafiğine dikkat çekip savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Geride bıraktığımız günlerde Özgür Özel, kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş'a "kirli oyunun piyonu" demişti.
Bunun üzerine Savaş'ın kurultayın iptali için yeniden suç duyurusunda bulunması "Özel'in "piyon" dediği Lütfü Savaş "şah" çekti" yorumlarına yol açtı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ʺSükut ikrardan gelir diyerek, kurultayda şaibe olduğunu ima etmişti (Takvim.com.tr) NE OLMUŞTU? KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAİBE İMASI: SÜKUT İKRARDAN GELİR CHP
'nin 38. Olağan Kurultayı'nın üzerine şaibe gölgesi düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu
"Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip akçeli işler olduğunu ima etmişti.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açmış, delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirilmişti.