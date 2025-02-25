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"CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin" diyen Lütfü Savaş ifade vermeye gitti! Bir suç duyurusu daha

"Şaibe" ile anılan olaylı CHP kurultayına ilişkin tartışmalar sürüyor. "CHP kurultayı şaibelidir" diyen ve "iptal" davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ifade vermek üzere savcılığa gitti. Savaş'ın kurultayın iptaline yönelik yeni bir suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Lütfü Savaş daha önce Ekrem İmamoğlu ve değişimci ekibin kurultay zamanı bavul bavul dolar dağıttığını, delegelere para ile oy attırıldığını ve "iş imkanı sözü" verildiğini dile getirip şikayette bulunmuştu.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:54 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 13:13
CHP kurultayı şaibelidir iptal edilsin diyen Lütfü Savaş ifade vermeye gitti! Bir suç duyurusu daha

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    CHP'nin şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı süreci devam ediyor.

    Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirildi.

    LÜTFÜ SAVAŞ KURULTAYIN İPTAL İÇİN DAVA AÇTI

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.
    ʺCHP kurultayı şaibelidir, iptal edilsinʺ diyen Lütfü Savaş ifade vermeye gitti (Takvim.com.tr)ʺCHP kurultayı şaibelidir, iptal edilsinʺ diyen Lütfü Savaş ifade vermeye gitti (Takvim.com.tr)


    Savaş'ın dava dilekçesinde ise "bavul bavul dolarların, tablet, telefonların oy karşılığı verildiği ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek 'seçim sonucunun değiştirildiği" ifadeleri yer aldı.

    "ŞAİBE VAR" DEDİ, İFADEYE GİTTİ

    Gelişme üzerine Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı.

    "CHP kurultayı şaibelidir, iptal edilsin" diyen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı saat 11.00'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

    Lütfü Savaş'ın kurultaydaki şaibeli para trafiğine dikkat çekip savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

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    Geride bıraktığımız günlerde Özgür Özel, kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş'a "kirli oyunun piyonu" demişti.

    Bunun üzerine Savaş'ın kurultayın iptali için yeniden suç duyurusunda bulunması "Özel'in "piyon" dediği Lütfü Savaş "şah" çekti" yorumlarına yol açtı.
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ʺSükut ikrardan gelir diyerek, kurultayda şaibe olduğunu ima etmişti (Takvim.com.tr)CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ʺSükut ikrardan gelir diyerek, kurultayda şaibe olduğunu ima etmişti (Takvim.com.tr)


    NE OLMUŞTU?

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAİBE İMASI: SÜKUT İKRARDAN GELİR

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın üzerine şaibe gölgesi düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip akçeli işler olduğunu ima etmişti.

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açmış, delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirilmişti.
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    TAKVİM.COM.TR'NİN HABERİ "İHBAR" SAYILDI... "CHP'Yİ DİZAYN EDEN 250 MİLYON DOLAR VAR"

    Takvim.com.tr'ye konuşan Tolgahan Erdoğan, CHP'yi dizayn etmenin bedelinin 250 milyon dolar olduğunu dile getirip Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğunda adı geçen firmanın İmamoğlu adına delegelere para dağıttını söylemişti.


    Erdoğan, savcılık ifadesinde de Özgen Nama, Baki Aydöner, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer gibi İmamoğlu'nun A Takımı'nda olan CHP'lilerin ismini vermiş, bahse konu şahısların kurultay günü ellerinde çantalarla otelde delegelerle para trafiğine girdiğini anlatmıştı.
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    "ÖZEL'İN DESTEKLENMESİ İÇİN İMAMOĞLU VASITASIYLA PARA DAĞITILDI"

    CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıp "Özgür Özel'in desteklenmesi için İmamoğlu vasıtasıyla para dağıtıldı" demişti.

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