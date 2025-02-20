CHP'de "şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek" korkusu! Özgür Özel dün "alternatifsiz" dediği Lütfü Savaş'a bugün "piyon" dedi

CHP seçmeni soruyor: Lütfü Savaş madem piyondu Özgür Özel neden aday gösterdi? (Takvim.com.tr) MADEM PİYONDU NEDEN ADAY GÖSTERDİ? Ortaya çıkan riyakar tablo CHP seçmeni tarafından tepkiyle karşılandı. Özgür Özel'e "Lütfü Savaş madem piyondu neden aday gösterdin?" sorusu yöneltildi. İHRACI DA MAHKEMEYE TAŞIDI Öte yandan CHP'nin son kurultayına iptal davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş partiden ihracını da mahkemeye taşıdı. Avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe veren Savaş 'ihracın hukuka aykırı olduğunu, savunmasının da usulüne uygun alınmadığını' iddia etti.

Lütfü Savaş



KENT UZLAŞISI DİLEKÇEDE



Savaş dilekçede ayrıca DEM Parti ve CHP'nin yerel seçimlerdeki 'kent uzlaşısı'nı da şöyle eleştirdi:

"Müvekkilim, ülkemizde son dönemde belediyelerle ilgili yaşanan soruşturma süreçlerinin olabileceğini çok önceden öngörmüştür. Esenyurt Belediyesi'yle başlayan ve Beşiktaş Belediyesi'yle devam eden terör bağlantılı kişi ve gruplara destek iddialarına ilişkin tehditleri kamuoyuna duyurma çabası bu sorumluluk bilincinin bir sonucudur.

Ülkesini seven, milliyetçi bir birey olarak bu tür durumlara sessiz kalmayı bir sorumsuzluk olarak görmüştür. Söz konusu belediye başkanlarının aday gösterilmeden önceki süreçlerde müvekkilim, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çekincelerini dile getirmiştir. Parti içinde bu konular görüşülmüş; mevcut genel başkan Özgür Özel de uyarılmıştır. Ancak bu uyarılara rağmen herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ve bu kişiler aday olarak gösterilmiştir.

Bunun yanı sıra özellikle İstanbul seçimlerini kazanmak amacıyla DEM Parti'yle yapılan ittifak da müvekkilim tarafından eleştirilmiştir. Medyaya sızan bilgiler doğrultusunda bu anlaşmanın İstanbul ilçe belediyelerinin DEM Parti'nin etkisi altına girmesine yol açtığı görülmektedir. Bu bağlamda belediye başkan adaylarının kimler olduğu ve geçmişleriyle ilgili şüphelerin dile getirilmesi son derece doğaldır.

Müvekkilim parti içinde bu durumun daha fazla terör bağlantılı kişiyle ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlıkta haklıdır. Müvekkilim partisinin zarar görmesini engellemek ve bu tür tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.