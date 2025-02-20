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CHP'de "şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek" korkusu! Özgür Özel dün "alternatifsiz" dediği Lütfü Savaş'a bugün "piyon" dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "Şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek" korkusu sardı. Özel önce Kemal Kılıçdaroğlu'na "çukur" benzetmesi yaptı ardından da kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş'ı "kirli oyunun piyonu" diye tanımladı. Ancak aynı Özel bugün "piyon" dediği Lütfü Savaş'ı "Kırsaldan acayip oy alıyor. Alternatifsiz" sözleriyle allayıp pullayıp aday yapmıştı. Ortaya çıkan riyakar tablo CHP seçmeni tarafından tepkiyle karşılandı. Özgür Özel'e "Lütfü Savaş madem piyondu neden aday gösterdin?" sorusu yöneltildi.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 14:16 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 14:26
CHP’de şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek korkusu! Özgür Özel dün alternatifsiz dediği Lütfü Savaş’a bugün piyon dedi

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    Cumhuriyet Halk Partisi'nin şaibelerle anılan 38. Olağan Kurultayı mahkemelik oldu.

    Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirildi.

    LÜTFÜ SAVAŞ KURULTAYIN İPTAL İÇİN DAVA AÇTI... İFADE VERECEK

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı.

    Savaş'ın dava dilekçesinde ise "bavul bavul dolarların, tablet, telefonların oy karşılığı verildiği ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek 'seçim sonucunun değiştirildiği" ifadeleri yer aldı.

    Savaş'ın CHP Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 Şubat Salı günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vereceği öğrenildi.
    Özgür Özel dün ʺalternatifsizʺ dediği Lütfü Savaş'a bugün ʺpiyonʺ diyor (Takvim.com.tr)Özgür Özel dün ʺalternatifsizʺ dediği Lütfü Savaş'a bugün ʺpiyonʺ diyor (Takvim.com.tr)


    ÖZGÜR ÖZEL DÜN "ALTERNATİFSİZ" DEDİĞİ LÜTFÜ SAVAŞ'A BUGÜN "PİYON" DEDİ

    CHP Genel Merkezi ise şaibeli kurultayı "demokrasi şöleni" deyip aklamaya çalıştı. Özgür Özel, önce Kemal Kılıçdaroğlu'na "çukur" benzetmesi yaptı ardından kurultayın iptali için dava açan Lütfü Savaş"kirli oyunun bir piyonudur" diye tanımladı.

    Ancak aynı Özel "piyon" dediği Savaş'ı "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık" diyerek yeniden Hatay'a aday göstermişti.


    CHP seçmeni soruyor: Lütfü Savaş madem piyondu Özgür Özel neden aday gösterdi? (Takvim.com.tr)CHP seçmeni soruyor: Lütfü Savaş madem piyondu Özgür Özel neden aday gösterdi? (Takvim.com.tr)


    MADEM PİYONDU NEDEN ADAY GÖSTERDİ?

    Ortaya çıkan riyakar tablo CHP seçmeni tarafından tepkiyle karşılandı. Özgür Özel'e "Lütfü Savaş madem piyondu neden aday gösterdin?" sorusu yöneltildi.

    İHRACI DA MAHKEMEYE TAŞIDI

    Öte yandan CHP'nin son kurultayına iptal davası açan eski Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş partiden ihracını da mahkemeye taşıdı.

    Avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe veren Savaş 'ihracın hukuka aykırı olduğunu, savunmasının da usulüne uygun alınmadığını' iddia etti.

    Lütfü SavaşLütfü Savaş

    KENT UZLAŞISI DİLEKÇEDE

    Savaş dilekçede ayrıca DEM Parti ve CHP'nin yerel seçimlerdeki 'kent uzlaşısı'nı da şöyle eleştirdi:

    "Müvekkilim, ülkemizde son dönemde belediyelerle ilgili yaşanan soruşturma süreçlerinin olabileceğini çok önceden öngörmüştür. Esenyurt Belediyesi'yle başlayan ve Beşiktaş Belediyesi'yle devam eden terör bağlantılı kişi ve gruplara destek iddialarına ilişkin tehditleri kamuoyuna duyurma çabası bu sorumluluk bilincinin bir sonucudur.

    Ülkesini seven, milliyetçi bir birey olarak bu tür durumlara sessiz kalmayı bir sorumsuzluk olarak görmüştür. Söz konusu belediye başkanlarının aday gösterilmeden önceki süreçlerde müvekkilim, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çekincelerini dile getirmiştir. Parti içinde bu konular görüşülmüş; mevcut genel başkan Özgür Özel de uyarılmıştır. Ancak bu uyarılara rağmen herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ve bu kişiler aday olarak gösterilmiştir.

    Bunun yanı sıra özellikle İstanbul seçimlerini kazanmak amacıyla DEM Parti'yle yapılan ittifak da müvekkilim tarafından eleştirilmiştir. Medyaya sızan bilgiler doğrultusunda bu anlaşmanın İstanbul ilçe belediyelerinin DEM Parti'nin etkisi altına girmesine yol açtığı görülmektedir. Bu bağlamda belediye başkan adaylarının kimler olduğu ve geçmişleriyle ilgili şüphelerin dile getirilmesi son derece doğaldır.

    Müvekkilim parti içinde bu durumun daha fazla terör bağlantılı kişiyle ilişkilendirilmesinden duyduğu rahatsızlıkta haklıdır. Müvekkilim partisinin zarar görmesini engellemek ve bu tür tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

    ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)ʺŞaibeʺ iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndan bir kesit (Takvim.com.tr)



    NE OLMUŞTU?

    KILIÇDAROĞLU'NDAN ŞAİBE İMASI: SÜKUT İKRARDAN GELİR

    CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın üzerine şaibe gölgesi düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterip akçeli işler olduğunu ima etmişti.

    Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, mahkemelik olan kurultayın iptali için dava açmış, delegelerin para ve pahalı telefonlarla manipüle edildiği, çanta çanta dolarlar dağıtıldığı, kimine makam kimine iş teklif edildiği o günün tanığı olan CHP'li isimler tarafından dile getirilmişti.

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    "CHP'Yİ DİZAYN EDEN 250 MİLYON DOLAR VAR"

    Takvim.com.tr'ye konuşan Tolgahan Erdoğan, CHP'yi dizayn etmenin bedelinin 250 milyon dolar olduğunu dile getirip Beşiktaş'taki ihale yolsuzluğunda adı geçen firmanın İmamoğlu adına delegelere para dağıttını söylemişti.

    Erdoğan, savcılık ifadesinde de Özgen Nama, Baki Aydöner, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer gibi İmamoğlu'nun A Takımı'nda olan CHP'lilerin ismini vermiş, bahse konu şahısların kurultay günü ellerinde çantalarla otelde delegelerle para trafiğine girdiğini anlatmıştı.

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    "ÖZEL'İN DESTEKLENMESİ İÇİN İMAMOĞLU VASITASIYLA PARA DAĞITILDI"

    CHP İzmir kurultay delegesi Hatip Karaaslan, Ankara 42'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıp "Özgür Özel'in desteklenmesi için İmamoğlu vasıtasıyla para dağıtıldı" demişti.

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