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"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi son yolcuğuna uğurlanıyor

"Hattatların Reisi" kabul edilen, dünyanın birçok camisinde imzası bulunan hattat Hasan Çelebi 88 yaşında vefat etti. Çelebi Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 12:51
Hattatların Reisi Hasan Çelebi son yolcuğuna uğurlanıyor

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    "Hattatların Reisi" Hasan Çelebi dün (24 Şubat) 88 yaşında vefat etti.

    EBEDİYETE UĞURLANIYOR
    Dünyanın birçok camisinde imzası bulunan usta sanatkar için Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

    Fotoğrafra: Hattatların Reisi Hasan ÇelebiFotoğrafra: Hattatların Reisi Hasan Çelebi

    Hasan Çelebi, cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda Hattatlar Sofrası'na defnedilecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAZİYE MESAJI: HATTATLARIN REİSİ, MEKANI CENNET OLSUN
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü Hattatların Reisi Hasan Çelebi (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü Hattatların Reisi Hasan Çelebi (Takvim.com.tr Arşiv)

    "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum" diyen Başkan Erdoğan, "Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    Hattatların reisi Hasan Çelebi hayatını kaybetti Hattatların reisi Hasan Çelebi hayatını kaybetti

    HASAN ÇELEBİ KİMDİR?
    Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.

    Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

    Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

    Hattatların Reisi Hakkın rahmetine kavuştu! Başkan Erdoğandan Hasan Çelebi için taziye mesajıHattatların Reisi Hakkın rahmetine kavuştu! Başkan Erdoğandan Hasan Çelebi için taziye mesajı

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