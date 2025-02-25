"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi son yolcuğuna uğurlanıyor

EBEDİYETE UĞURLANIYOR Dünyanın birçok camisinde imzası bulunan usta sanatkar için Büyük Çamlıca Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

" Hattatların Reisi " Hasan Çelebi dün (24 Şubat) 88 yaşında vefat etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü Hattatların Reisi Hasan Çelebi (Takvim.com.tr Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAZİYE MESAJI: HATTATLARIN REİSİ, MEKANI CENNET OLSUN Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

"Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum" diyen Başkan Erdoğan, "Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Hattatların reisi Hasan Çelebi hayatını kaybetti

HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.