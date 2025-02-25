İstanbul Barosu hakkında terör davası yolda! İddianamede dikkat çeken detay | İbrahim Kaboğlu...

İstanbul Barosu’na terör soruşturması: Savcılık görevden alma talebinde bulundu! Olağanüstü kurultay kararı TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AMACI DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERDİLER

Soruşturmaya konu basın açıklamasının, terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru gösterme ve yayma amacı taşıdığı da iddia edildi. İddianamede, şüphelilerin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı ileri sürüldü.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu (Takvim Foto Arşiv) 12 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Ayrıca baronun, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz etkilemeye çalışarak, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle hareket ettikleri iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında, "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenledi.

Soruşturma başlatılmasına neden olan o açıklama (Takvim Foto Arşiv) BARONUN SAVUNMASI İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Dosyayı inceleyen mahkeme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 baro üyesine iddianameyi tebliğ ederek, baro yönetiminin savunmasını ve delilleri varsa sunmalarını istedi. Mahkeme, gerek görülmesi durumunda soruşturmanın derinleştirilebileceğini de belirterek dosya üzerinden kovuşturma izni kararının verileceğini kaydetti. MAHKEME YARGILAMA İZİN VERİRSE BAROYA "TERÖR" DAVASI AÇILACAK

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargılama izni vermesi durumunda dosya yeniden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Başsavcılık ise yargılamanın yapılması için dosyayı ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve İstanbul Barosu hakkında "terör" davası açılmış olacak.