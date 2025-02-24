DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması! Teröristbaşı Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. (Takvim.com.tr)

"HEYET BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMRALI'YA GİDECEK"

Koçyiğit, görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının takviminin de netleşeceğini söyledi.

Koçyiğit şöyle konuştu:

Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruların; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapılmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için ve İmralı'da yapılacak ziyarette, bugüne kadar yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de o tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz.