DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması! Teröristbaşı Öcalan ne zaman çağrı yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutma" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Öcalan çıksın PKK'yı lağvetsin" çağrılarının ardından DEM heyeti iki kez teröristbaşı ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.
Siyasi partilerle tek tek görüşen heyet, daha sonra ise Kuzey Irak'taki görüşmelerini tamamladı.
Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın başını çektiği DEM grubu, IKBY'de Barzaniler ve Talabaniler ile bir araya geldi.
Tüm bu temasların ardından gözler DEM heyetinin yapacağı 3. İmralı ziyaretine çevrildi. Bu ziyaretin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda "PKK'yı lağvettiğini" duyurması bekleniyor.
DEM İmralı heyeti IKBY'de Mesrur Barzani ile görüştü (Takvim.com.tr)
3. GÖRÜŞME NE ZAMAN?
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek 3. görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Koçyiğit, Adalet Bakanlığı'na başvurunun en kısa sürede yapılacağını bildirdi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit. (Takvim.com.tr)
"HEYET BİRKAÇ GÜN İÇİNDE İMRALI'YA GİDECEK"
Koçyiğit, görüşmenin ardından teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının takviminin de netleşeceğini söyledi.
Koçyiğit şöyle konuştu:
Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili gerekli başvuruların; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapılmasını bekliyoruz. Hazırlıklar tamamlanıyor başvuru için ve İmralı'da yapılacak ziyarette, bugüne kadar yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de o tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz.