İmralı heyeti Irak’ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Kaynak: DEM Parti internet sayfası

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü. Barzani'nin IKBY'deki ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Bu görüşme, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleşti.



Görüşmede İmralı Heyeti esas olarak Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani'nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani'ye geçerek KYB'nin kanaat önderlerinden Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

YARIN SÜLEYMANİYE'YE GEÇECEKLER

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya gelecekler.

Görüşmelerde, İmralı ziyaretlerine ilişkin detayların paylaşılaması ve sürece ilişkin değerlendirme yapılması planlanıyor.