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İmralı heyeti Irak'ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı heyeti bugün KDP lideri Mesut Barzani ile görüştü. Mesut Barzani, geçmişte PKK’nın bölgedeki varlığına karşı net bir duruş sergilemiş ve örgütün Kürt halkının temsilcisi olamayacağını vurgulamıştı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti heyeti, yarın Neçirvan Barzani, Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geleceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 15:18 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 15:26
İmralı heyeti Irak’ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Parti heyeti, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi.

    PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GÜNDEMDE

    Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacağı yönündeki kulisler güçlenirken, DEM heyetinin Irak temasları kritik bir aşamaya ulaştı.

    Türkiye'de TBMM ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Irak'a geçen heyet, bugün Barzani ile görüştü.

    1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

    Görüşmeyle ilgili DEM Parti açıklama yaptı.

    Kaynak: DEM Parti internet sayfası Kaynak: DEM Parti internet sayfası

    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü. Barzani'nin IKBY'deki ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Bu görüşme, DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleşti.

    Görüşmede İmralı Heyeti esas olarak Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani'nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani'ye geçerek KYB'nin kanaat önderlerinden Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

    YARIN SÜLEYMANİYE'YE GEÇECEKLER

    17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya gelecekler.

    Görüşmelerde, İmralı ziyaretlerine ilişkin detayların paylaşılaması ve sürece ilişkin değerlendirme yapılması planlanıyor.

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    İMRALI'YA YENİDEN GİTME HAZIRLIĞI

    Süleymaniye görüşmelerinin ardından heyetin üçüncü kez İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Sürecin kritik bir aşamaya ulaştığı belirtilirken, DEM heyetinin bu ziyaretle Öcalan'ın örgüte yönelik mesajlarını netleştirmesi öngörülüyor.

    BARZANİ'NİN PKK KONUSUNDAKİ NET TAVRI

    Barzani, geçmişte PKK'nın bölgedeki varlığına karşı net bir duruş sergilemiş ve örgütün Kürt halkının temsilcisi olamayacağını vurgulamıştı.

    Daha önce PKK'nın Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirten Barzani, PKK/PYD'nin Suriye'deki elebaşı Mazlum Abdi ile de görüşmeler yapmıştı.

    Erbil'de devam eden görüşmelerin PKK'nın geleceği açısından belirleyici olup olmayacağı merakla bekleniyor.

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    SÜRECİ BAŞLATAN TARİHİ ÇIKIŞ

    İmralı'daki görüşmeler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı dikkat çeken açıklamanın ardından başlamıştı. Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, TBMM DEM Parti grup toplantısına gelsin ve terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadeleriyle süreci başlatan çıkışı yapmıştı.

    Bu açıklamanın ardından, hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı yeni süreç kapsamında DEM heyeti, siyasi parti liderleriyle temaslarda bulunmuş ve çözüm arayışlarını genişletmişti. Şimdi gözler, heyetin Süleymaniye görüşmelerine ve olası yeni İmralı ziyaretine çevrildi.

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