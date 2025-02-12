DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var

Bahçeli DEM heyetini Meclis'te kabul etmişti. (AA)



BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇALIŞMALARI TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR



Yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.