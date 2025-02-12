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DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakırhan'ın Bahçeli'ye, "Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." dediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 18:05 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 18:51
DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var

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    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

    "Türkiye'nin size ihtiyacı var"

    Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama DEM Parti'den geldi.

    Bahçeli DEM heyetini Meclis'te kabul etmişti. (AA)Bahçeli DEM heyetini Meclis'te kabul etmişti. (AA)

    BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇALIŞMALARI TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR

    Yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.

    Bahçeli, Ekim ayında TBMM'de DEM Parti sıralarına gidip el sıkışmış ve ardından yaptığı ʺterörsüz Türkiyeʺ açıklamalarıyla tarihi bir adım atmıştı. (Takvim.com.tr)Bahçeli, Ekim ayında TBMM'de DEM Parti sıralarına gidip el sıkışmış ve ardından yaptığı ʺterörsüz Türkiyeʺ açıklamalarıyla tarihi bir adım atmıştı. (Takvim.com.tr)

    Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın uzun süredir beklenen çağrısı için 15 Şubat tarihi işaret ediliyordu. Ancak o çağrı 15 Şubat'ta gelmeyeceği bildirilmişti. DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, İmralı heyetinin hafta sonu gerçekleştireceği Kuzey Irak ziyareti nedeniyle, çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini söyledi.

    DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (AA)

    Hatimoğulları, "Çağrının tarihiyle ilgili 15 Şubat'ta olabileceğine dair medyada haberler vardı ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı." dedi.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüCHP Genel Başkanı Özgür Özel MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü
    CHP Genel Başkanı Özgür Özel MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

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