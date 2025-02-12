DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama DEM Parti'den geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama DEM Parti'den geldi.
BARIŞ VE KARDEŞLİK ÇALIŞMALARI TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR
Yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın uzun süredir beklenen çağrısı için 15 Şubat tarihi işaret ediliyordu. Ancak o çağrı 15 Şubat'ta gelmeyeceği bildirilmişti. DEM Parti EŞ Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, İmralı heyetinin hafta sonu gerçekleştireceği Kuzey Irak ziyareti nedeniyle, çağrının 15 Şubat'a yetişmeyeceğini söyledi.
Hatimoğulları, "Çağrının tarihiyle ilgili 15 Şubat'ta olabileceğine dair medyada haberler vardı ancak 15 Şubat'a yetişmeyebilir bu çağrı." dedi.