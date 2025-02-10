Öcalan'ın "PKK'yı fesih" çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG'yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara'nın planı ne?

PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)
YILAN ZEHRİNİ AKITTI, DEM PAZARLIĞA KALKIŞTI
Kandil ve DEM Parti Genel Merkezi'nden gelen son açıklamalar ise süreci baltalamaya yönelik adımlar olarak kayıtlara geçti.
PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.
"12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"
Karayılan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyerek şart koşmaya kalktı.
PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte tarih olacak (Takvim.com.tr)
ANKARA NET... YA SİLAH BIRAKIRLAR YA GÖMÜLÜRLER
Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.
"BARIŞ YAPANA BARIŞ, SAVAŞ YAPANA SAVAŞ"
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Öcalan 15 Şubat'ta çağrı yapacak mı Ankara'nın planı ne" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:
Ankara'nın mottosu şu: "Barış yapanla barış, savaş yapanla savaş." Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan son 1 yıldır Beşşar Esed'e görüşelim diye çağrı yapıyordu. Esed mesajı almadı. Sonuç itibarıyla şimdi nerede? Ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Erdoğan şimdi silahsız çözümü zorluyor. Öcalan'a bir fırsat tanınmış durumda. Örneğin Kandil karşı çıktı ama Avrupa kanadı ve DEM Parti destek verdi. O zaman silahı tercih edenlere karşı silah, siyaseti tercih edenler için de siyaset devreye girecek. Bu kadar net.