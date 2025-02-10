Öcalan'ın "PKK'yı fesih" çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG'yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara'nın planı ne?

PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte tarih olacak (Takvim.com.tr)



ANKARA NET... YA SİLAH BIRAKIRLAR YA GÖMÜLÜRLER



Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.



"BARIŞ YAPANA BARIŞ, SAVAŞ YAPANA SAVAŞ"



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Öcalan 15 Şubat'ta çağrı yapacak mı Ankara'nın planı ne" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:



Ankara'nın mottosu şu: "Barış yapanla barış, savaş yapanla savaş." Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan son 1 yıldır Beşşar Esed'e görüşelim diye çağrı yapıyordu. Esed mesajı almadı. Sonuç itibarıyla şimdi nerede? Ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Erdoğan şimdi silahsız çözümü zorluyor. Öcalan'a bir fırsat tanınmış durumda. Örneğin Kandil karşı çıktı ama Avrupa kanadı ve DEM Parti destek verdi. O zaman silahı tercih edenlere karşı silah, siyaseti tercih edenler için de siyaset devreye girecek. Bu kadar net.







