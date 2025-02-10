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Öcalan'ın "PKK'yı fesih" çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG'yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara'nın planı ne?

İmralı'nın PKK'yı lağvettiğini duyurması beklenirken çağrının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Kamuoyunda 15 Şubat iddiaları dolaşsa da bu tarih net değil. Öcalan’dan gelecek çağrının Kandil-PKK, Suriye YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor. Ancak PKK silah bırakma taraftarı değil. Kandil, YPG'yi ve Ferhat Abdi'yi Suriye konusunda sıkıştırıp tehdit ediyor. Elebaşı Murat Karayılan ise "Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmaz" deyip pazarlık kovalıyor. Peki, Ankara'nın tutumu ne olacak? İşte sürecin arka planı...

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 08:39 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 08:50
Öcalan’ın PKK’yı fesih çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG’yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara’nın planı ne?

İÇİNDEKİLER

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    Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda "PKK'yı lağvettiğini" duyurması bekleniyor.

    Gözler, Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü olan 15 Şubat'a çevrilse de bu tarih net değil. Beklenti şubat ayının sonu veya mart ayı içerisinde uygun bir takvimde.

    Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Abdullah Öcalan ve DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr)


    ÇAĞRI 4 GRUBU KAPSIYOR... KANDİL, SURİYE, AVRUPA, DEM

    İmralı'nın silahların bırakılması ve PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi için "kısa, açık ve net" bir çağrı yapması bekleniyor.

    Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.

    YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr)


    ABDİ "ÇAĞRI SURİYE'Yİ KAPSAYACAK" DEDİ... KANDİL YPG'Yİ TEHDİT ETTİ

    YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Öcalan'ın "Suriye" vurgusu yapacağını söyleyip "Bildiride Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili bir şeyler olacağına inanıyoruz" dedi.

    Ancak Kandil, YPG'yi Suriye konusunda sıkıştırıyor. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın Şahin'i "Suriye'den çıkarsanız bedel ödetiriz" diye tehdit ettiği söyleniyor.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)PKK elebaşlarından Murat Karayılan (Takvim.com.tr)



    YILAN ZEHRİNİ AKITTI, DEM PAZARLIĞA KALKIŞTI

    Kandil ve DEM Parti Genel Merkezi'nden gelen son açıklamalar ise süreci baltalamaya yönelik adımlar olarak kayıtlara geçti.

    PKK elebaşlarından Murat Karayılan, Öcalan'ın çağrı yapmasının tek başına yeterli olmayacağını, PKK'nın ancak örgüt içinde alınacak bir kararla silah bırakabileceğini savunarak pazarlık yapmaya çalıştı.

    "12 METREKAREDE MÜZAKERE OLMAZ"

    Karayılan'ın bu çıkışı sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Öcalan 12 metrekarelik bir hücrede nasıl kendi rolünü oynayacak?" diyerek şart koşmaya kalktı.

    PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte tarih olacak (Takvim.com.tr)PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla birlikte tarih olacak (Takvim.com.tr)

    ANKARA NET... YA SİLAH BIRAKIRLAR YA GÖMÜLÜRLER

    Kandil'deki PKK yöneticileri örgütün dağılmasını engellemeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin "Ya silah bırakacaklar ya da gömülecekler" mesajı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki net tavrını ortaya koyuyor.

    "BARIŞ YAPANA BARIŞ, SAVAŞ YAPANA SAVAŞ"

    Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "Öcalan 15 Şubat'ta çağrı yapacak mı Ankara'nın planı ne" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

    Ankara'nın mottosu şu: "Barış yapanla barış, savaş yapanla savaş." Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan son 1 yıldır Beşşar Esed'e görüşelim diye çağrı yapıyordu. Esed mesajı almadı. Sonuç itibarıyla şimdi nerede? Ülkesinden kaçmak zorunda kaldı. Erdoğan şimdi silahsız çözümü zorluyor. Öcalan'a bir fırsat tanınmış durumda. Örneğin Kandil karşı çıktı ama Avrupa kanadı ve DEM Parti destek verdi. O zaman silahı tercih edenlere karşı silah, siyaseti tercih edenler için de siyaset devreye girecek. Bu kadar net.

    15 Şubata günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEMin kulağını çekti sonra Kandilin...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum15 Şubata günler kala mektup iddiası! Öcalan önce DEMin kulağını çekti sonra Kandilin...Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum




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