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Pençe-Kilit şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine verdiği ev sözünü devlet tutacak

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun annesine verdiği ev sözü devlet tarafından yerine getirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şehidin ailesinin evinin yeniden yapılması için talimat verdi.

DHA DHA
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 13:00 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 13:07
Pençe-Kilit şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun annesine verdiği ev sözünü devlet tutacak

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    Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu, 20 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu.

    Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu (DHA)Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu (DHA)

    Şehit Uslu, önceki gün memleketi Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

    Şehit Mustafa Uslu'nun anne evi (DHA)Şehit Mustafa Uslu'nun anne evi (DHA)

    SÖZÜN SÖZÜMÜZDÜR!
    Şehit Uslu'nun annesine verdiği ev sözü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı doğrultusunda hayata geçirilecek.

    Şehit Mustafa Uslu'nun anne evi (DHA)Şehit Mustafa Uslu'nun anne evi (DHA)

    VALİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ!
    Bakan Kurum, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Bakanlık yetkililerine, şehidin annesinin evinin yeniden inşa edilmesi için talimat verdi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (DHA)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (DHA)

    Şehidin ailesinin Çukuröz köyündeki evi yeniden inşa edilecek.

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