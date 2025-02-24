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Başkan Erdoğan kongre sonrası kabineyi topluyor! Revizyon olacak mı? Gazze, Suriye, Ukrayna... Masa da gündem de yoğun

Başkan Erdoğan, AK Parti Büyük Kongresi sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topluyor. Kritik toplantıda masaya ekonomi ve terörle mücadelenin yanı sıra Gazze, Suriye ve Rusya-Ukrayna savaşının yatırılması bekleniyor. Ukrayna ve Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde Türkiye'nin alacağı rol değerlendirilecek. İmralı'dan gelmesi beklenen çağrı, PKK'nın akıbeti ve Suriye'deki YPG varlığı da konuşulacak konular arasında. Peki, kabinede revizyon olacak mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 09:49 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 10:33
Başkan Erdoğan kongre sonrası kabineyi topluyor! Revizyon olacak mı? Gazze, Suriye, Ukrayna... Masa da gündem de yoğun

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısına liderlik edecek.

    Toplantıda "Terörsüz Türkiye" adımları, ekonomik gelişmeler, Suriye, Ukrayna ve Gazze'deki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.




    İMRALI'DAN GELECEK ÇAĞRI VE SURİYE'DEKİ YPG VARLIĞI

    Bilindiği üzere İmralı'dan yakın bir zaman diliminde çağrı gelmesi öngörülüyor. Kandil'in bu çağrıya uyup uymayacağı, Suriye'deki YPG/PKK bileşenlerinin akıbetinin ne olacağı merak konusu.

    GAZZE'DEKİ SON DURUM

    Gazze'deki ateşkes ve esir takası süreci pamuk ipliğinde devam ediyor. Trump ve Netanyahu, Gazzelileri tehcir planları içerisinde. Bölgede Filistinliler denklem dışına itilmek isteniyor. Türkiye bu duruma çok sert tepki gösterip karşı çıkıyor.





    UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE'NİN ALACAĞI ROL

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 3 yuılı aşkın bir zaman dilimi geride kaldı. Riyad'da ABD ve Rus heyetleri Ukrayna konu başlıklı toplantı yaptı. Eş güdümlü olarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Erdoğan bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul edecek.

    Bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki olası barış görüşmelerinde alacağı rol ile ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

    Başkan Erdoğan Asya ziyareti sonrası Kabinede revizyon sinyali vermişti (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Asya ziyareti sonrası Kabinede revizyon sinyali vermişti (Takvim.com.tr)

    KABİNEDE REVİZYON SİNYALİ

    Peki, kabinede revizyon olacak mı?


    Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta kabinede revizyon olacağına yönelik sinyaller vermiş, "Nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak? Bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak?" "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz" demişti.
    KABİNE REVİZYONU EYLÜL'E KALABİLİR

    Kabinede değişim beklentileri ise özellikle bakanların özlük haklarının tamamlanması nedeniyle Haziran sonrasına, hatta eylül ayına kalabilir.

    A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 'Kabine'yi de değiştireceğim' demişti. Ancak bakanların özlük haklarını alabilmeleri için 2 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu nedenle kabine değişikliğinin Haziran sonrasına, hatta eylül ayına kalması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)


    SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

    Başkan Erdoğan liderliğindeki son kabine toplantısı 3 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmişti.

    Erdoğan, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" ile birlikte hayvancılık yapan aile işletmelerimizi güçlendirmeyi, gençlerimizin ve kadınlarımızın tarım sektöründe daha fazla yer almalarını amaçladıklarını ifade etmişti.

    CEZASIZLIK ALGISI ORTADA KALKACAK

    4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin içeriğiyle ilgili önemli bilgilendirmeler yapan Başkan Erdoğan, "Kamuoyunda yaygınlaşma emareleri gösteren cezasızlık algısının önüne geçecek uygulamaları ve tedbirleri de devreye alacağız" demişti.

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