Başkan Erdoğan Asya ziyareti sonrası Kabinede revizyon sinyali vermişti (Takvim.com.tr)



KABİNEDE REVİZYON SİNYALİ



Peki, kabinede revizyon olacak mı?





Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşü uçakta kabinede revizyon olacağına yönelik sinyaller vermiş, "Nasıl bir kabine olacak, nasıl bir A takımı olacak? Bu A takımı sizin aynı zamanda seçim takımınız olacak?" "Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Bizler de şu anda üzerinde çalışıyoruz" demişti.

KABİNE REVİZYONU EYLÜL'E KALABİLİR

Kabinede değişim beklentileri ise özellikle bakanların özlük haklarının tamamlanması nedeniyle Haziran sonrasına, hatta eylül ayına kalabilir.



A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce 'Kabine'yi de değiştireceğim' demişti. Ancak bakanların özlük haklarını alabilmeleri için 2 yıllık görev sürelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu nedenle kabine değişikliğinin Haziran sonrasına, hatta eylül ayına kalması bekleniyor." ifadelerini kullandı.