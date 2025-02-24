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Başkan Erdoğan'dan Hattat Hasan Çelebi için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi'nin vefatı hakkında bir başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, "Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur’an-ı Kerim’i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi’nin vefatından büyük üzüntü duydum" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 15:58 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 16:39
Başkan Erdoğan’dan Hattat Hasan Çelebi için taziye mesajı

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    Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

    Hat sanatının büyük ustalarından, ömrünü Kur'an-ı Kerim'i gönüllere nakşetmeye adayan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Hasan Çelebi Beyefendi'nin vefatından büyük üzüntü duydum.

    Hattatların Reisi merhum Hasan Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

    Hattatların reisi Hasan Çelebi vefat etti!

    Hasan Çelebi (AA)Hasan Çelebi (AA)

    HASAN ÇELEBİ KİMDİR?

    Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı İnci köyünde 1937 yılında dünyaya gelen hat sanatının yaşayan büyük ustası Hasan Çelebi, 24 yaşında başladığı hat sanatında kendisini geliştirmek için dönemin en ünlü ustalarından dersler aldı.

    Hasan Çelebi (AA)Hasan Çelebi (AA)

    Hattat Hamid Aytaç'tan sülüs-nesih, Kemal Batanay'dan Ta'lik-rik'a meşk edip icazet alan Hasan Çelebi'nin ustalığı, cami yazıları, özel hat koleksiyonu ve sergileri ile ülke sınırlarını aştı.

    Dünyanın farklı coğrafyalarında 100'e yakın icazetli talebesi bulunan Hasan Çelebi, Hamid Aytaç'tan sonra en çok öğrenci yetiştiren hat ustası oldu.

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