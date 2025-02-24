SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'de MKYK ve MYK'da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...

AK Parti'de MKYK ve MYK kadrolarında köklü değişim yaşandı. Yeni MKYK listesine 39 yeni isim dahil edilirken, 36 kişi mevcut kadroda yerini korudu. MKYK'nın yüzde 52'si yenilenmiş oldu. Anayasa hukukçusu olan Serap Yazıcı Özbudun, Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman, Kürşad Zorlu gibi isimlerin listede yer alması oldukça çok konuşuldu. Usta gazeteciler, AK Parti'deki değişimi yorumladı, yeni dönemin şifrelerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025 , 08:29 Güncelleme Tarihi :24 Şubat 2025 , 09:12
AK Parti’de MKYK ve MYK’da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede parti yönetiminde ve kabinede büyük değişiklik yapıldı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkan seçilirken, parti yönetimi de tazelendi.

    AK Parti'nin yeni MKYK listesine 39 yeni isim dahil edilirken, 36 kişi mevcut kadroda yerini korudu.

    Kongrenin ardından, AK Parti'nin yeni MKYK'sı Erdoğan'ın başkanlığında toplanarak, "A Takımı" olarak da nitelendirilen partinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirledi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)

    "AK PARTİ KENDİSİNİ GÜNCELLERKEN DİĞER PARTİLER DÖNÜŞÜME ZORLANDI"
    Usta gazeteciler AK Parti'deki değişimi yorumladı.

    Sabah Gazetesi Yazarı Nebi Miş, AK Parti, değişen sosyolojiye, farklılaşan tabana eğilimlerine, dünyadaki gelişmelere göre siyasetini ve kadrolarını yeniledi diyerek şunları söyledi:

    Erdoğan siyasetinin en belirleyici özelliklerinden biri de siyasi elit değişimini iyi yönetmesidir. 2018'den bu yana Türkiye siyasetinde köklü partilerden kopan bazı isimler kendilerine parti kurdular. Bu dönemde AK Parti'den ayrılanlar iki farklı parti kurdu. Söz konusu dönemde AK Parti'de beklediği pozisyonları bulamayan bazı isimler bu partilere gittiler. Ama bu partilerin hiçbiri ortaya bir siyasi vizyon koyamadığı için şimdi o partilerin siyasi kadroları dağıldı. Bu partilerde genel başkan yardımcılığı yapan isimlerin de olduğu bir çok siyasetçi son dönemde AK Parti'ye katıldılar. Hatta önemli sayıda isme, AK Parti yönetiminde görev verildi.


    AK Parti döneminde, siyaset kurumu güçlendi. Organize çıkar gruplarının siyaset üzerindeki belirleyiciliği azaldı. Başkan Erdoğan, "kayıt dışı siyaset dönemi bitti" derken bu durumu vurguladı. AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemde, daha çocuk yaşta olan bir çok isim bugün parti yönetiminde görev alıyor. Türkiye değişti. AK Parti kendini güncellerken diğer siyasal partileri de dönüşüme zorladı. Bugün dünya köklü bir değişimden geçiyor. Sosyoloji hem değişiyor, hem dönüşüyor. Değişim ve dönüşüme göre kendisini yenileyen partiler kazanmaya devam eder.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)

    "EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİM SERAP YAZICI ÖZBUDUN"
    Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'ta MKYK'nın yüzde 52'si yenilenmiş ifadelerini kullanarak "Yeni MKYK'ya giren isimler arasında en çok tartışılan kuşkusuz Prof. Serap Yazıcı Özbudun. Kendisini 2010 referandumu döneminden tanıyorum. Liberal bir hoca. Anayasa Profesörü Ergun Özbudun'un eşi. "Yetmez ama evetçi" Davutoğlu'nun partisindeyken iktidara hukuk alanında sert eleştirler yönelttiği için AK Parti'ye katılması eleştiriliyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Serap Hocanın bu eleştirileri iktidar partisinin en üst kurulunda yapacak olması ülke için bir şans. Bülent Arınç'ın hep adını duyduğumuz ancak sesini dahi işitmediğimiz oğlu Mücahit Arınç da listeye girmiş. Bakalım, siyasette babası Melih Gökçek'i aratmayan MYYK üyesi Osman Gökçek gibi, bu dönem "babasının oğlu" dedirtecek bir performans sergileyecek mi?" dedi.

    "ÇOK TARTIŞILACAK ADIM"
    Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise kongrede Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin önündeki en büyük sorunun "zehirlenen demokrasi"yi zehirden arındırıp "sağlıklı demokrasi"ye dönüştürmek olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek şunları söyledi:

    Kongre salonunda AK Parti'nin yeni yönetiminin nasıl olacağı, kimlerin gelip, kimlerin gittiği konusu da çok konuşuldu. Bilinen Kürt siyasetçilerin gitmesi, İyi Parti'den çok sayıda ismin yönetime girmesi küresel milliyetçi dalgaya karşı bir önlem mi bilinmez ama bu adımın çok tartışılacağı kesin. Bu arada yeni gelenler arasında ilginç isimler de vardı, şaşırtıcı olanlar da. En ilginci ise yine "toksik demokrise"yle ilgili olabileceği öngörülen Anayasa profesörü Serap Yazıcı'nın MKYK listesinde yer alması. Büyük ihtimalle böylece hem yeni anayasa hazırlığında bir denge unsuru devreye sokulacak hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde denge-denetim meselesi halledilecek. Sadece bu adımlar bile AK Parti'nin 8. Olağan Kongresini 'tarihi kongre' yapmaya yeter.

    Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. (AA) Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. (AA)

    Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi ise; "Erdoğan, her MKYK listesini geleceğe yönelik bir perspektife göre hazırlar. Bu aynı zamanda gelecek siyasetine ilişkin bir mesaj anlamını taşır. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden gelenler MKYK'da yer aldılar. Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdiler. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu." dedi.

    İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. (AA)İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. (AA)

    "GEL GEL YAPTI"
    Selvi, "Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK'da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de gel gel yaptı. Erdoğan, Meclis'ten erken seçimi kararı aldırmak için diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı "açık kapı" politikası uygulayacak. İlerleyen süreçte İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi boşalırsa şaşırmam." şeklinde bir tespitte bulundu.

    Erdoğan'ın AK Parti MKYK'yı oluştururken partinin ana omurgasını oluşturan isimleri koruduğuna dikkat çeken Selvi, "Ama Türk milliyetçisi profilini biraz daha yükseltmiş. Bölgede etkili bir isim olan Salim Ensarioğlu AK Parti'ye katıldı. Ama yürüyen yeni sürece rağmen Orhan Miroğlu'nun da alınmamasıyla MKYK'da Kürtlerin temsili yok denecek kadar azalmış. " dedi.

    Başkan Erdoğan ve Kürşad Zorlu (AA)Başkan Erdoğan ve Kürşad Zorlu (AA)

    DİKKAT ÇEKEN KAVRAMLAR
    Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "İlginç bir kongreydi. Kavramları itibariyle "yenilikçi", değişim boyutunda ise "ihtiyatlı"..," Mesajları, "adrese teslim" hatta "taşı gediğine koyan" nitelikteydi." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Toksik Demokrasi ve Panzehiri", "Kaos Baronları", "Komprador Burjuvazi", "Kayıt dışı Siyaset Unsurları", "Algoritma Emperyalizmi", "Dijital Derebeyleri"... Bu kavramlar, AK Parti'nin önümüzdeki dönem siyasetinin kilometre taşları olarak not edildi. Elbette, siyasi sürece, terörsüz Türkiye'ye, yeni anayasaya, ekonomiye, dış politikaya ilişkin vurgular da önemliydi. Ancak "Aile, kadın, çocuk ve gençlere" ayrılan bölüm ile sosyal ağların "dijital kuşatmasına" karşı alınacak tedbirler ve milli teknoloji hamlesi ile "dijital linç kampanyasını durdurma" kararlığı da çok kıymetliydi"

    İşte AK Parti'nin yeni MYK üyeleri...

    AK Parti'nin yeni MYK üyeleri. (AA)AK Parti'nin yeni MYK üyeleri. (AA)

    Başkan Erdoğandan AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan AK Parti 8inci Olağan Büyük Kongresinde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde önemli açıklamalar

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    AK Parti’de MKYK ve MYK’da köklü değişim! Usta isimler yorumladı! Serap Yazıcı Özbudun, Kürşad Zorlu...
    CHP’de çarşı pazar karıştı! Mansur Yavaş İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Tanju Özcan’dan fırsatçı çıkışı
    Türk Telekom
    FETÖ’nün hücre evi: Maydonoz Döner! Hain yapılanma belgelendi! İşte kare kare ihanet
    Su faturalarında yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı | Kirleten öder uygulaması! Ödemeler tek seferde olacak
    Kar İstanbul’a veda etti: Sıcaklık 13 dereceye çıkacak! Bu hafta havalar ısınıyor mu? 24 Şubat MGM hava durumu
    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    AK Parti’de MYK açıklandı: Başkan Erdoğan’ın A takımında sürpriz isimler! İlk MKYK’da neler konuşuldu?
    24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
    Fener baskın yapacak! Kariyeri derbi zaferiyle dolu olan Jose Mourinho Cimbom’u işte böyle yıkacak
    Zaferin şifresi kontrol! Derbilerin usta ismi Okan Buruk Fenerbahçe’yi yıkım planını belirledi
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    Joker yine sahnede! Trabzonspor - Gaziantep FK: 3-2 | MAÇ SONUCU
    Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin’e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail’den Beyrut’ta alçak uçuş
    AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan’ı arayıp tebrik etti