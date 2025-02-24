Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. (AA)
Hürriyet Gazetesi'nde Abdülkadir Selvi ise; "Erdoğan, her MKYK listesini geleceğe yönelik bir perspektife göre hazırlar. Bu aynı zamanda gelecek siyasetine ilişkin bir mesaj anlamını taşır. İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nden gelenler MKYK'da yer aldılar. Gelecek Partisi'nden gelen Serap Yazıcı Özbudun ile Nedim Yamalı ve İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu, Seyithan İzsiz, Dursun Ataş, Ünal Karaman ve Kürşad Zorlu MKYK'ya girdiler. Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Suat Pamukçu da Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyesi oldu." dedi.
İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi. (AA)
"GEL GEL YAPTI"
Selvi, "Erdoğan, diğer partilerden gelen milletvekillerine MKYK'da yer vererek hem gelecek olan milletvekillerine "yeriniz sağlam" mesajını verdi hem de gel gel yaptı. Erdoğan, Meclis'ten erken seçimi kararı aldırmak için diğer partilerden gelecek milletvekillerine karşı "açık kapı" politikası uygulayacak. İlerleyen süreçte İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi boşalırsa şaşırmam." şeklinde bir tespitte bulundu.
Erdoğan'ın AK Parti MKYK'yı oluştururken partinin ana omurgasını oluşturan isimleri koruduğuna dikkat çeken Selvi, "Ama Türk milliyetçisi profilini biraz daha yükseltmiş. Bölgede etkili bir isim olan Salim Ensarioğlu AK Parti'ye katıldı. Ama yürüyen yeni sürece rağmen Orhan Miroğlu'nun da alınmamasıyla MKYK'da Kürtlerin temsili yok denecek kadar azalmış. " dedi.
Başkan Erdoğan ve Kürşad Zorlu (AA)
DİKKAT ÇEKEN KAVRAMLAR
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, "İlginç bir kongreydi. Kavramları itibariyle "yenilikçi", değişim boyutunda ise "ihtiyatlı"..," Mesajları, "adrese teslim" hatta "taşı gediğine koyan" nitelikteydi." diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Toksik Demokrasi ve Panzehiri", "Kaos Baronları", "Komprador Burjuvazi", "Kayıt dışı Siyaset Unsurları", "Algoritma Emperyalizmi", "Dijital Derebeyleri"... Bu kavramlar, AK Parti'nin önümüzdeki dönem siyasetinin kilometre taşları olarak not edildi. Elbette, siyasi sürece, terörsüz Türkiye'ye, yeni anayasaya, ekonomiye, dış politikaya ilişkin vurgular da önemliydi. Ancak "Aile, kadın, çocuk ve gençlere" ayrılan bölüm ile sosyal ağların "dijital kuşatmasına" karşı alınacak tedbirler ve milli teknoloji hamlesi ile "dijital linç kampanyasını durdurma" kararlığı da çok kıymetliydi"
İşte AK Parti'nin yeni MYK üyeleri...