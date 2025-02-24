AK Parti döneminde, siyaset kurumu güçlendi. Organize çıkar gruplarının siyaset üzerindeki belirleyiciliği azaldı. Başkan Erdoğan, "kayıt dışı siyaset dönemi bitti" derken bu durumu vurguladı. AK Parti'nin ilk iktidara geldiği dönemde, daha çocuk yaşta olan bir çok isim bugün parti yönetiminde görev alıyor. Türkiye değişti. AK Parti kendini güncellerken diğer siyasal partileri de dönüşüme zorladı. Bugün dünya köklü bir değişimden geçiyor. Sosyoloji hem değişiyor, hem dönüşüyor. Değişim ve dönüşüme göre kendisini yenileyen partiler kazanmaya devam eder.

Erdoğan siyasetinin en belirleyici özelliklerinden biri de siyasi elit değişimini iyi yönetmesidir. 2018'den bu yana Türkiye siyasetinde köklü partilerden kopan bazı isimler kendilerine parti kurdular. Bu dönemde AK Parti'den ayrılanlar iki farklı parti kurdu. Söz konusu dönemde AK Parti'de beklediği pozisyonları bulamayan bazı isimler bu partilere gittiler. Ama bu partilerin hiçbiri ortaya bir siyasi vizyon koyamadığı için şimdi o partilerin siyasi kadroları dağıldı. Bu partilerde genel başkan yardımcılığı yapan isimlerin de olduğu bir çok siyasetçi son dönemde AK Parti'ye katıldılar. Hatta önemli sayıda isme, AK Parti yönetiminde görev verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)

"EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİM SERAP YAZICI ÖZBUDUN"

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'ta MKYK'nın yüzde 52'si yenilenmiş ifadelerini kullanarak "Yeni MKYK'ya giren isimler arasında en çok tartışılan kuşkusuz Prof. Serap Yazıcı Özbudun. Kendisini 2010 referandumu döneminden tanıyorum. Liberal bir hoca. Anayasa Profesörü Ergun Özbudun'un eşi. "Yetmez ama evetçi" Davutoğlu'nun partisindeyken iktidara hukuk alanında sert eleştirler yönelttiği için AK Parti'ye katılması eleştiriliyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Serap Hocanın bu eleştirileri iktidar partisinin en üst kurulunda yapacak olması ülke için bir şans. Bülent Arınç'ın hep adını duyduğumuz ancak sesini dahi işitmediğimiz oğlu Mücahit Arınç da listeye girmiş. Bakalım, siyasette babası Melih Gökçek'i aratmayan MYYK üyesi Osman Gökçek gibi, bu dönem "babasının oğlu" dedirtecek bir performans sergileyecek mi?" dedi.

"ÇOK TARTIŞILACAK ADIM"

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür ise kongrede Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin önündeki en büyük sorunun "zehirlenen demokrasi"yi zehirden arındırıp "sağlıklı demokrasi"ye dönüştürmek olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek şunları söyledi:

Kongre salonunda AK Parti'nin yeni yönetiminin nasıl olacağı, kimlerin gelip, kimlerin gittiği konusu da çok konuşuldu. Bilinen Kürt siyasetçilerin gitmesi, İyi Parti'den çok sayıda ismin yönetime girmesi küresel milliyetçi dalgaya karşı bir önlem mi bilinmez ama bu adımın çok tartışılacağı kesin. Bu arada yeni gelenler arasında ilginç isimler de vardı, şaşırtıcı olanlar da. En ilginci ise yine "toksik demokrise"yle ilgili olabileceği öngörülen Anayasa profesörü Serap Yazıcı'nın MKYK listesinde yer alması. Büyük ihtimalle böylece hem yeni anayasa hazırlığında bir denge unsuru devreye sokulacak hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde denge-denetim meselesi halledilecek. Sadece bu adımlar bile AK Parti'nin 8. Olağan Kongresini 'tarihi kongre' yapmaya yeter.