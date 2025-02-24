Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan kritik kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.
Geçtiğimiz hafta Zelensky'i kabul eden Başkan Erdoğan, bugün de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de ağırlayacak.
GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.
Kritik ziyaret hakkında değerlendirme yapan A Haber Ankara Müdürü Muhammed Emin Karadağ, "Hem Rusya hem Ukrayna tarafı şunun farkında; eğer bir barış olacaksa mutlaka bu süreçte Türkiye aktif rol almalı. Çünkü Türkiye birçok büyük ülkenin aksine savaş başladığından itibaren tarafsız ve dengeli bir politika oluşturdu ve bu sayede güven veren bir ülke oldu." dedi.
SURİYE DE GÜNDEMDE OLACAK
Öte yandan Lavrov, mevkidaşı Hakan Fidan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.
Diplomatik kaynaklar, Fidan-Lavrov görüşmesinde Suriye'deki gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.
Suriye'de yeni yönetimin iş başına gelmesinden sonra yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesinin beklendiği görüşmelerde Fidan'ın özellikle, Suriye'nin "terör unsurlarından tamamen arındırılması" konusundaki Türkiye'nin kararlılığını vurgulayacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret ederken, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden yaklaşımının kabul edilemez olduğunu Lavrov'a aktarması bekleniyor.
Fidan'ın Suriye'de istikrar için yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerekliliğine de işaret etmesi öngörülüyor. Rusya'nın Suriye'deki en önemli beklentisi ise Hmeymim ve Tartus'daki askeri üslerini korumak ve faaliyetlerine devam edebilmek.
Şam'daki yeni yönetimle ilk teması geçen haftalarda kuran Moskova, Ankara ile de süreci koordineli götürmek niyetinde.