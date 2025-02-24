Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan kritik kabul

Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da görüşmüştü (2022)

Kritik ziyaret hakkında değerlendirme yapan A Haber Ankara Müdürü Muhammed Emin Karadağ, "Hem Rusya hem Ukrayna tarafı şunun farkında; eğer bir barış olacaksa mutlaka bu süreçte Türkiye aktif rol almalı. Çünkü Türkiye birçok büyük ülkenin aksine savaş başladığından itibaren tarafsız ve dengeli bir politika oluşturdu ve bu sayede güven veren bir ülke oldu." dedi.