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Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MKYK üyesi Mesut Özil evli mi, eşi kimdir?

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Kongrede en dikkat çeken gelişmelerden biri dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil’in AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alması oldu. Özil, 43. sıradan MKYK üyeliğine seçilerek siyaset sahnesine resmen adım attı. Peki Mesut Özil kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen bilgiler...

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Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 12:50
Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MKYK üyesi Mesut Özil evli mi, eşi kimdir?

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    Başlıkların Devamı

    AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşiyor. Kongreye, parti yönetiminde yapılan değişiklikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın coşkulu konuşması damga vurdu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yeni MKYK Listesi Açıklandı: Mesut Özil Sürprizi

    Salonun içinde de coşku devam ederken AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu netleşti. 75 kişilik MKYK listesinde siyaset ve iş dünyasından birçok isim yer aldı. Ancak en çok ses getiren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisiyle bilinen Mesut Özil oldu.

    Özil, MKYK listesine 43. sıradan girerken, günlerdir kulislerde konuşulan iddialar da böylece doğrulanmış oldu. AK Parti'ye olan desteğini geçmişte sıkça dile getiren Özil'in parti yönetiminde nasıl bir rol üstleneceği merak konusu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    MESUT ÖZİL KİMDİR?

    Türk asıllı Alman eski futbolcu Mesut Özil, futbol dünyasında derin izler bırakarak 22 Mart 2023'te yeşil sahalara veda etti. Teknik becerisi, pas yeteneği ve oyun görüşüyle kuşağının en iyi oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Özil, Almanya millî takımıyla 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandı ve kulüp kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli takımlarda forma giydi.

    Milli Takım ve Dünya Kupası Zaferi

    Almanya milli takımıyla 92 maçta 23 gol ve 40 asistlik performans sergileyen Özil, özellikle 2014 Dünya Kupası'ndaki katkısıyla adından söz ettirdi. Ancak 2018 yılında, Almanya Futbol Federasyonu'nu (DFB) ve Alman medyasını ayrımcılık yapmakla suçlayarak milli takımı bıraktığını açıkladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kulüp Kariyerinde Unutulmaz Başarılar

    Profesyonel futbol hayatına Schalke 04'te adım atan Özil, 2008'de Werder Bremen'e transfer olarak Bundesliga'da adından söz ettirdi. 2010'da Real Madrid'e transferiyle dünya çapında ün kazandı ve burada La Liga şampiyonluğu yaşadı. 2013'te Arsenal tarihinin en pahalı transferi olarak İngiltere'ye adım atan yıldız futbolcu, Londra ekibinde FA Cup zaferleri yaşadı. 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Özil, daha sonra Başakşehir forması giyerek futbol kariyerine noktayı koydu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Rekorlarla Dolu Bir Kariyer

    Özil, Avrupa Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncu olarak futbol tarihine geçti. Oyun zekası, sahadaki vizyonu ve yaratıcı paslarıyla milyonlarca futbolseverin hafızasında yer edindi.

    Yeşil sahalara veda eden Mesut Özil, futbol dünyasında unutulmaz bir iz bırakarak kariyerini noktaladı.

    Mesut Özil, 7 Haziran 2019'da hayatını Amine Gülşe ile birleştirmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tören sırasında düğüne katılmıştır.

    30 Mart 2020 tarihinde Londra'da doğum yapan Amine Gülşe ile birlikte Eda Özil isimli bir kız çocuğu sahibi olmuştur. Ela Özil isimli ikinci kızları Eylül 2022'de dünyaya geldi.

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