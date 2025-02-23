Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MKYK üyesi Mesut Özil evli mi, eşi kimdir?

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Yeni MKYK Listesi Açıklandı: Mesut Özil Sürprizi

Salonun içinde de coşku devam ederken AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu netleşti. 75 kişilik MKYK listesinde siyaset ve iş dünyasından birçok isim yer aldı. Ancak en çok ses getiren isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisiyle bilinen Mesut Özil oldu.

Özil, MKYK listesine 43. sıradan girerken, günlerdir kulislerde konuşulan iddialar da böylece doğrulanmış oldu. AK Parti'ye olan desteğini geçmişte sıkça dile getiren Özil'in parti yönetiminde nasıl bir rol üstleneceği merak konusu.