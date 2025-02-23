Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı Özbudun nereli?

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla gerçekleştiriyor. Ankara'da büyük bir coşkuyla başlayan kongre, binlerce partili ve davetlinin katılımıyla sürerken AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu da belirlendi.
AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla gerçekleştiriyor. Ankara'da büyük bir coşkuyla başlayan kongre, binlerce partili ve davetlinin katılımıyla sürerken AK Parti'nin yeni yönetim kadrosu da belirlendi.
Serap Yazıcı Özbudun Kimdir? Akademik Kariyeri ve Çalışmaları
1962 yılında Ankara'da doğan Serap Yazıcı Özbudun, 13 yaşındayken ailesiyle geçirdiği trafik kazasında annesini kaybetti ve görme yetisini yitirdi.
Hukuk Eğitimini Ankara Üniversitesi'nde Tamamladı
1984 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını 1986'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı'nda tamamladı.
İngiltere'de Doktora Çalışmaları Yaptı
1991-1992 yıllarında, İngiliz Hükümeti'nden kazandığı bursla Bristol Üniversitesi'nde "Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş" üzerine çalıştı. Prof. Dr. Geoffrey Pridham'ın denetiminde doktora araştırmalarına devam etti.
Doktora ve Doçentlik Süreci
1995 yılında Ankara Üniversitesi'nde "Türkiye'de Askerî Müdahalelerin Anayasal Etkileri" başlıklı doktora tezini tamamladı. 2000 yılında doçentlik unvanını aldı.
ABD'de Demokrasi Programına Katıldı
2002 yılında Amerikan hükümetinin davetiyle, "Küresel Düzeyde Demokrasinin Güçlendirilmesi" konulu programa katıldı.
Profesörlük ve Akademik Çalışmaları
2009 yılında profesör oldu. Demokratikleşme süreci ve anayasa çalışmaları üzerine yazdığı eserlerle dikkat çekti.
Çeşitli Üniversitelerde Görev Aldı
1988'de Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012'den itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliğini sürdürüyor.