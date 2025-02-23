Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı Özbudun nereli?

Profesörlük ve Akademik Çalışmaları 2009 yılında profesör oldu. Demokratikleşme süreci ve anayasa çalışmaları üzerine yazdığı eserlerle dikkat çekti.

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Çeşitli Üniversitelerde Görev Aldı



1988'de Ankara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012'den itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliğini sürdürüyor.