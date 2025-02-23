SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer evli mi?

AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni coşkulu bir atmosferde gerçekleştirirken parti yönetiminde yeni dönemin kadroları da netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listeleri açıklandı. Özellikle Mehmet Umut Tuncer’in kadroda yer alması kongrenin en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 13:02 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 13:03
MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in oğlu Umut Tuncer evli mi?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyor. Kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni yol haritası belirlenirken partinin A Takımı da şekillendi. Peki MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer'in oğlu Umut Tuncer evli mi? İşte merak edilenler.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    MEHMET UMUT TUNCER KİMDİR?

    1981 Ankara doğumludur. Siyasal iletişim, kamuoyu ve medya araştırmaları alanlarında akademik ve saha birikimine sahiptir.

    2007 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2020 yılında Doçent ünvanını kazanarak devam etmiştir. Ulusal ve uluslararası 32 akademik yayınla İletişim Bilimleri literatürüne katkı sunmuştur.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştır. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AK Parti Aydın 5. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    Bunların yanı sıra, üniversitelerde Meslek Yüksekokulu Müdürü, Merkez Müdürü, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Rektör Baş Danışmanı görevlerini de yürütmüştür.

    (Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

    İyi derecede İngilizce bilen Doç.Dr. Mehmet Umut Tuncer, evli ve bir çocuk babasıdır.

    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğanın A Takımı... Mesut Özil sürpriziAK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğanın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan'ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MKYK üyesi Mesut Özil evli mi, eşi kimdir?Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MKYK üyesi Mesut Özil evli mi, eşi kimdir?
    Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni MKYK üyesi Mesut Özil evli mi, eşi kimdir?
    Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı Özbudun nereli?Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı Özbudun nereli?
    Serap Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı Özbudun nereli?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye
    CANLI | AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi! Başkan Erdoğan’dan CHP’ye kurultay ayarı: Burada şaibe yok
    Teröristbaşı Öcalan video mesajla mı çağrı yapacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu
    Bakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiye’de petrol aranacak: Abdülhamid Han’ın 136 yıllık mirası
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! Gül, karanfil, orkide... 1071 ve 1453 vurgusu
    Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı
    CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek!
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Çek-at yakalat: Bakanlıktan fahiş fiyata şipşak ceza! Uygulama nasıl işleyecek?
    Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti
    Fitne girişimi ya da…
    Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?
    Çift ikramiye için son hafta: Emekli adayları için önemli tarihler neler? Ödemeler artacak mı?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!