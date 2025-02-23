AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyor. Kongrede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni yol haritası belirlenirken partinin A Takımı da şekillendi. Peki MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer 'in oğlu Umut Tuncer evli mi? İşte merak edilenler.

2007 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2020 yılında Doçent ünvanını kazanarak devam etmiştir. Ulusal ve uluslararası 32 akademik yayınla İletişim Bilimleri literatürüne katkı sunmuştur.

1981 Ankara doğumludur. Siyasal iletişim, kamuoyu ve medya araştırmaları alanlarında akademik ve saha birikimine sahiptir.

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2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak atanmıştır. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde AK Parti Aydın 5. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur.