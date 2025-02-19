DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Gerekli izinleri sağlarız" diyerek duyurdu

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye- YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.



DEM PARTİ IKBY'DE... BARZANİLER VE TALABANİLER İLE GÖRÜŞTÜLER



İmralı'ya iki kez giden DEM Parti heyeti ise rotayı Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne kırdı.