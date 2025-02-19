DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Gerekli izinleri sağlarız" diyerek duyurdu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın bir zamanda PKK'yı feshetmeye dönük bir çağrı yapması bekleniyor. Öcalan'ın çağrısının Kandil-PKK, Suriye- YPG, DEM Parti ve Avrupa'daki yapılanmayı kapsayacağı değerlendiriliyor.
DEM PARTİ IKBY'DE... BARZANİLER VE TALABANİLER İLE GÖRÜŞTÜLER
İmralı'ya iki kez giden DEM Parti heyeti ise rotayı Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne kırdı.
DEM İmralı heyeti IKBY'de Mesrur Barzani ile görüştü (Takvim.com.tr)
Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın başını çektiği DEM grubu, IKBY'de Barzaniler ve Talabaniler ile bir araya geldi.
Heyetin IKBY temasları sonrası yeniden İmralı'ya gitmek için başvuru yapması bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Takvim.com.tr)
DEM PARTİ'YE 3. İMRALI BİLETİ... "GEREKLİ İZİNLERİ SAĞLARIZ"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin 3. kez Öcalan'la görüşme talebini değerlendireceklerini söyledi.
Bakan Tunç, "İmralı için yeni bir başvuru olursa değerlendiririz gerekli izinleri sağlarız" ifadelerini kullandı.