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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Son derece yerinde

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkındaki spekülasyonlara ilişkin MHP'den net bir açıklama geldi. Bahçeli'nin sağlık durumunun son derece yerinde olduğunu belirten MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 12:06
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Son derece yerinde

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp kapakçığı operasyonu sonrası tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 14 Şubat'ta taburcu edildi.

    Sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumu üzerinden asılsız iddialar ortaya atılınca MHP'den net bir açıklama geldi.

    MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

    Büyükataman, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    "BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU SON DERECE YERİNDE"
    "Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkan'ımız Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

    "Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah'a şükürler olsun ki Sayın Genel Başkan'ımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr)

    KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLDİ
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

    Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi (Fotoğaf: DHA)

    BAHÇELİ 14 ŞUBAT'T TABURCU EDİLDİ: KISA ZAMANDA MESAİSİNE BAŞLAYACAK
    MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtildi.
    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 Tarihinde Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçirmiştir.

    Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezi'nin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

    Öte yandan Bahçeli, 15 Ocak 2016 tarihinde aynı hastanede açık kalp ameliyatı olmuştu.

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