Büyük kongre öncesi dikkat çeken gelişme! 6’sı YRP’li 10 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı: Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan toplantının sonundan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.



6'ı Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere DEVA, CHP, İYİ Parti ve bir bağımsız belediye başkanından oluşan 10 kişilk kadro AK Parti'ye geçiş yaptı.