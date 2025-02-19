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Büyük kongre öncesi dikkat çeken gelişme! 6'sı YRP'li 10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı: Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı. 10 belediye başkanından 6'sının Yeniden Refah Partisi'nden geriye kalanların biri bağımsız olmak üzere CHP, DEVA ve İYİ Parti'den geldiği öğrenildi. Büyük Kongre öncesi bu katılımlar dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 14:31 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 14:31
Büyük kongre öncesi dikkat çeken gelişme! 6’sı YRP’li 10 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı: Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan toplantının sonundan AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozet taktı.

    6'ı Yeniden Refah Partisi'nden olmak üzere DEVA, CHP, İYİ Parti ve bir bağımsız belediye başkanından oluşan 10 kişilk kadro AK Parti'ye geçiş yaptı.

    AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı (AA)AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı (AA)


    AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ne günler kala gerçekleşen bu katılımlar dikkat çekti.

    İşte AK Parti'ye katılan o belediye başkanları ve önceki partileri;

    1- Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı / DEVA Partisi'nde AK Parti'ye geçti.

    AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı (AA)AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı (AA)

    2- Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf / CHP'den AK Parti'ye geçti.

    3- Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

    4- Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

    5- Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan / Bağımsız iken AK Parti'ye geçti.

    6- Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

    AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı (AA)AK Parti'ye 10 belediye başkanı katıldı (AA)

    7- Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent / İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti.

    8- Murat Daban – Manisa, Selendi / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

    9- Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.

    10- Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba / Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçti.


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