PKK yapılanması HDK’ya operasyon! 9 ilde çok sayıda gözaltı... Aralarında EMEP ve DEM’li yöneticiler var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olduğu belirlenen HDK'nin çalışmalarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan raporlar değerlendirildi.



TBMM'YE SÖZDE ALTERNATİF MECLİS... YASAL GÖRÜNÜMLÜ "TERÖR" YAPILANMASI



Raporlarda, HDK'nin terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nin devamı niteliğinde yasal görünümlü cephe yapılanması ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sözde alternatif meclis olduğu tespitine yer verildi. Raporlarda, sözde meclisin KCK sözleşmesiyle benzer olduğu, PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda yasal görünümlü eylem, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenleyerek örgütün toplumsal alanda örgütlenme sağladığı aktarıldı.

İstanbul merkezli 9 ilde PKK yapılanması HDK'ya operasyon (Fotoğraf: AA/Arşiv)



6-8 EKİM OLAYLARI, HENDEK TERÖRÜ... HER TAŞIN ALTINDA VARLAR



HDK'nin, 6-7-8 Ekim ve çukur olayları ile sözde demokratik özerklik ilanlarında toplumsal alanı örgütlediği ifade edilen raporlarda, terör örgütlerinin kırsal alana üye gönderdiği ve örgütün sözde Türkiye yürütmesi olan KCK/TDÖ örgütlenmesi altında siyasi alan yapılanmasının çatı yapısı olarak yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 60 şüpheli tespit edildi.