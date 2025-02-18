İstanbul'daki Özel Aile Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı.
Anjiyo sırasında, hasta ameliyat masasında yatarken stent fiyatı pazarlığı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI FAALİYET DURDURULDU
Skandalın ardından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.
MUHASEBECİ TUTUKLANDI
Acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.
Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)
"15'E, 18'E, 20'YE VAR"
Olayın görüntülerinde muhasebeci H.Y.'nin, hasta ile ameliyat esnasında pazarlık yaptığı ve "15'e, 18'e, 20'ye 35'e de var" diyerek stent fiyatlarını sıraladığı görülmüştü.