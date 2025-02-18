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Ameliyat masasında "stent" pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul'daki Özel bir hastanede ortaya çıkan skandal sonrası soruşturma derinleşiyor. Anjiyo sırasında hasta yataktayken stent pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen yetkililer, hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyetini durdurmuştu. Soruşturma kapsamında ameliyat masasında "stent" pazarlığı yapan muhasebeci H.Y. tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 10:30 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 20:04
Ameliyat masasında stent pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı

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    İstanbul'daki Özel Aile Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı.

    Anjiyo sırasında, hasta ameliyat masasında yatarken stent fiyatı pazarlığı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

    Ameliyat masasında stent ücreti pazarlığı!

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI FAALİYET DURDURULDU
    Skandalın ardından hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durduruldu.

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    MUHASEBECİ TUTUKLANDI

    Acil müdahale sırasında hastayla "fiyat pazarlığı" yapan muhasebeci tutuklandı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, özel sağlık kuruluşunda yaşanan ve sosyal medya ile basında görüntüleri yer alan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Ameliyat masasında stent ücreti pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı!

    Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

    Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.

    Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)Stent pazarlığının yapıldığı anlar (Takvim.com.tr)

    "15'E, 18'E, 20'YE VAR"
    Olayın görüntülerinde muhasebeci H.Y.'nin, hasta ile ameliyat esnasında pazarlık yaptığı ve "15'e, 18'e, 20'ye 35'e de var" diyerek stent fiyatlarını sıraladığı görülmüştü.

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