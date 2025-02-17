Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 7.24 km derinliğinde meydana gelen deprem saat 18.41'de gerçekleşti.
MALATYA 3.8 İLE DE SALLANMIŞTI
Öte yandan Malatya'da saat 16.21'de merkezüssü Pütüre ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-17 18:41:23
|38.30444
|38.77139
|7.24
|MW
|4.4
|Kale (Malatya)
|Detay
|2025-02-17 18:12:12
|36.71806
|25.87722
|7.0
|ML
|3.6
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-17 18:10:13
|36.80139
|25.81806
|7.0
|ML
|3.0
|Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.39 km] Bodrum (Muğla)
|Detay
|2025-02-17 17:57:14
|36.79028
|25.87611
|7.0
|ML
|2.8
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-17 17:46:12
|38.51278
|37.5775
|7.0
|ML
|1.2
|Darende (Malatya)
|Detay
|2025-02-17 17:33:48
|38.13389
|38.56528
|7.02
|ML
|1.6
|Sincik (Adıyaman)
|Detay
|2025-02-17 17:32:34
|39.94278
|39.12861
|7.0
|ML
|1.6
|Refahiye (Erzincan)
|Detay
|2025-02-17 17:12:25
|39.33472
|27.905
|7.2
|ML
|1.1
|Kırkağaç (Manisa)
|Detay
|2025-02-17 17:05:34
|36.44806
|25.46722
|7.0
|MW
|4.3
|Ege Denizi