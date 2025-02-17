Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Malatya'da deprem | Ekran Görüntüsü

Yerin 7.24 km derinliğinde meydana gelen deprem saat 18.41'de gerçekleşti.

MALATYA 3.8 İLE DE SALLANMIŞTI



Öte yandan Malatya'da saat 16.21'de merkezüssü Pütüre ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-02-17 18:41:23 38.30444 38.77139 7.24 MW 4.4 Kale (Malatya) Detay 2025-02-17 18:12:12 36.71806 25.87722 7.0 ML 3.6 Ege Denizi Detay 2025-02-17 18:10:13 36.80139 25.81806 7.0 ML 3.0 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.39 km] Bodrum (Muğla) Detay 2025-02-17 17:57:14 36.79028 25.87611 7.0 ML 2.8 Ege Denizi Detay 2025-02-17 17:46:12 38.51278 37.5775 7.0 ML 1.2 Darende (Malatya) Detay 2025-02-17 17:33:48 38.13389 38.56528 7.02 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) Detay 2025-02-17 17:32:34 39.94278 39.12861 7.0 ML 1.6 Refahiye (Erzincan) Detay 2025-02-17 17:12:25 39.33472 27.905 7.2 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa) Detay 2025-02-17 17:05:34 36.44806 25.46722 7.0 MW 4.3 Ege Denizi