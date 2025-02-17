SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:04 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 19:05
AFAD duyurdu: Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Malatya'da deprem | Ekran GörüntüsüMalatya'da deprem | Ekran Görüntüsü

    Yerin 7.24 km derinliğinde meydana gelen deprem saat 18.41'de gerçekleşti.

    Malatya'da deprem!

    MALATYA 3.8 İLE DE SALLANMIŞTI

    Öte yandan Malatya'da saat 16.21'de merkezüssü Pütüre ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2025-02-17 18:41:2338.3044438.771397.24MW4.4Kale (Malatya)Detay
    2025-02-17 18:12:1236.7180625.877227.0ML3.6Ege DeniziDetay
    2025-02-17 18:10:1336.8013925.818067.0ML3.0Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [130.39 km] Bodrum (Muğla)Detay
    2025-02-17 17:57:1436.7902825.876117.0ML2.8Ege DeniziDetay
    2025-02-17 17:46:1238.5127837.57757.0ML1.2Darende (Malatya)Detay
    2025-02-17 17:33:4838.1338938.565287.02ML1.6Sincik (Adıyaman)Detay
    2025-02-17 17:32:3439.9427839.128617.0ML1.6Refahiye (Erzincan)Detay
    2025-02-17 17:12:2539.3347227.9057.2ML1.1Kırkağaç (Manisa)Detay
    2025-02-17 17:05:3436.4480625.467227.0MW4.3Ege Denizi

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım
    Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye’ye geliyor!
    Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçı ilk 11’i belli oldu
    Kuklaya değil kuklacıya bak! The Economist’in sponsoru İBB mi? İmamoğlu hem tehditler savurdu hem de TÜSİAD’a arka çıktı
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kapacak! Transferde bomba patlayabilir
    Birleşik Metal Sendikası binasına silahlı saldırı! Şube Başkanı Deniz Ilgan sekreteri Erdinç Koç’u öldürdü
    Darp fotoğrafları ortaya çıktı Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı! Eşi Samar Dadgar tehditler savurdu: Dünyayı başınıza yıkarım...
    CHP’nin şaibeli kurultayında yeni itiraf! Şükran Kütükçü Kılıçdaroğlu’nu Londra biletine İmamoğlu’na sattı: Cafer Mahiroğlu bombası
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Devran Güran için şoke eden talep: Bir evde tutuluyor
    The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede | Bakan Tunç’tan sert tepki
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri